23 Aralık 2023 16:51 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:12

Son bir yılda en çok kazandıran yatırım aracı unvanını dolar ve Borsa'ya kaptırmayan gram altın bir kez daha tarihi seviyesini yeniledi. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den gelen kritik verilerin ardından yükselişe geçen gram altın 2000 TL'yi aşarak sezonu kapattı! Uzmanlar 2024 yılının altın yılı olacağını söylerken, altın yatırımcısı kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyor.

Gram altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasanın nasıl şekilleneceğini 2024 yılında hangi seviyelere yükseleceğini merak ediyor. Yatırımcıların aklındaki sorulara net cevaplar veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken analizde bulundu. Altın fiyatlarına ilişkin tahminleri şaşmayan İslam Memiş, "Elinizdeki 1 kiloyu 2 kilo yapmaya bakın" diyerek 2024 için yeni rekoru açıkladı.

GRAM ALTIN SEZONU KAPATTI!

ABD'nin beklentilerin altında büyümesiyle Ons altın yeniden atağa kalktı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42.50'ye çıkarmasının ardından Ons altın ve dolar kurundan aldığı destekle gram altın ekranda 1945.278 TL'ye kadar yükselse de serbest piyasada 2000 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Gram altın Kapalı Çarşı'da tarihi zirvesini 2006 TL'ye çıkardı.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Gram altının 2000 TL'yi kırmasının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden piyasayı değerlendirdi. "Gram altın 2.000 lirayı kırdı, yeni hedef neresi?" başlıklı açıklamasında İslam Memiş, altın yatırımcısına dikkat çeken tahminlerde bulundu. 'Elime TL geçti, altın alım fırsatı verecek mi? Elimde altınım var, ne yapmalıyım, nasıl pozisyon almalıyız?' sorularının cevap veren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın ve gümüş fiyatları rekora imza attı ve 2023 yılı beklentimiz gerçekleşti. Ons altın 2070 dolara kadar yükseldi, rekor tazeledi. Aşağıda 2002 ve 1995 dolar seviyeleri ihlal edildi. Buralarda test olasılığı tekrar var. 2070 direncini kıramadı geriledi ancak aşağıdaki alanları önümüzdeki hafta takip edeceğiz.

GRAM ALTINDA 2024'TE YENİ REKOR SEVİYE

"Gram altın TL 2002 lira seviyesinde. 2006 görüldü, rekor tazelendi. 2023 öngörümüz böylece gerçekleşti. 1880 ilk hedefimizdi, bu kırılırsa 2000 lira görülebilir öngörülerimiz vardı. Yılı bundan sonra bitirdik. 2024 lira beklentimiz, 2500, 2700 ve 3000 lira gram altında. Yıl içerisinde yine fiyata değil, miktara bakacağız. Altın 2023'ün yine birincisi, şampiyonu, yüzde 80 getirisi var.

ELİNİZDEKİ ALTINI ÇOĞALTMAYA BAKIN

2011'e kadar yükselen gram altınla bu sezonu kapattık. Gram altında çok da söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hani'ciler hayatımızda olmaya devam edecek yine. Onlar fiyata biz miktara bakacağız. Siz de 1 kilo altınınız varsa nasıl 2 kilo yaparım diye çalışın. Her şeyden şikayet eden insanlara karşı yapacak bir şey yok. Onları 3 yıldır uyarıyorum."