Asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...

27 Aralık 2023 23:17 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:42

Milyonlarca çalışanın uzun süredir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yaptığı görüşme sonrasında kameralar karşısına geçerek, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"ÖNCEKİ SENEYE GÖRE %100 ARTTI"

Bakan Işıkhan açıklamasında, "700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmakta" dedi.

"Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." vurgusunu yapan Bakan Işıkhan, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir" diye konuştu.

9 SENE SONRA YENİDEN 500 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar karşılığı 578 dolar olan yeni asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini gördü. Senelere göre; asgari ücret miktarı ve dolar karşılığı şöyle oldu:

Tarih TL Dolar

01.01.2024 17.002 578.2

27.12.2023 11.402 387.9

01.07.2023 11.402 437.3

30.06.2023 8.506 326.0

01.01.2023 8.506 454.1

01.07.2022 5.500 328.5

01.01.2022 4.253 316.4

01.01.2021 2.825 383.3

ASGARİ ÜCRET KAÇ GRAM ALTIN EDİYOR?

2024 yılı için belirlenen 17.002 TL tutarındaki net asgari ücret 8.5 gram altın ediyor. Yani yeni asgari ücretle 8.5 gram altın alınabiliyor.

17.002 TL net asgari ücretle 5 çeyrek altın alınırken bunun yanında bu rakam güncel döviz kuruna göre; 578 dolara tekabül ediyor.