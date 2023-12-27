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    Asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...

    Asgari ücrete yeni yılda yüzde 49'luk zam yapıldı. En düşük ücret 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükseldi. Asgari ücret, 578 dolar oldu. Böylelikle dolar cinsinden 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhuriyet tarihinin dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti olarak tarihe geçti.

    Asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca çalışanın uzun süredir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yaptığı görüşme sonrasında kameralar karşısına geçerek, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu. 

    "ÖNCEKİ SENEYE GÖRE %100 ARTTI"

    Bakan Işıkhan açıklamasında, "700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmakta" dedi.

    "Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." vurgusunu yapan Bakan Işıkhan, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir" diye konuştu.

    9 SENE SONRA YENİDEN 500 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

    Dolar karşılığı 578 dolar olan yeni asgari ücret, 2016'dan sonra yeniden 500 doların üzerini gördü. Senelere göre; asgari ücret miktarı ve dolar karşılığı şöyle oldu:

    Tarih                  TL         Dolar

    01.01.2024      17.002      578.2
    27.12.2023      11.402      387.9
    01.07.2023      11.402      437.3
    30.06.2023       8.506      326.0
    01.01.2023        8.506     454.1
    01.07.2022       5.500      328.5
    01.01.2022       4.253      316.4
    01.01.2021        2.825      383.3

    ASGARİ ÜCRET KAÇ GRAM ALTIN EDİYOR?

    2024 yılı için belirlenen 17.002 TL tutarındaki net asgari ücret 8.5 gram altın ediyor. Yani yeni asgari ücretle 8.5 gram altın alınabiliyor.

    17.002 TL net asgari ücretle 5 çeyrek altın alınırken bunun yanında bu rakam güncel döviz kuruna göre; 578 dolara tekabül ediyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...
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