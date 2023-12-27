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    Asgari ücretin ardından gözler emekli maaşına çevrildi! Oran verip açıkladılar

    Milyonların beklediği asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler bir kez daha emekli zammına çevrildi. Asgari ücret 17 bin TL olurken emekli maaşı ne kadar olacak merak edilmeye başlandı. SGK uzmanı ise yeni hesaba göre oran verip, beklenen rakamı duyurdu.

    Asgari ücretin ardından gözler emekli maaşına çevrildi! Oran verip açıkladılar
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yıla birkaç gün kala 2024'ün asgari ücret zam oranı belli oldu. Ankara'da gün boyu süren kritik toplantıların ardından milyonların beklediğ karar açıklandı.

    Yeni alınan karara göre asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Milyonlarca emekli 2024 maaşlarına yapılacak zam oranı için asgari ücretteki artışı da yakından takip etmişti.

    3 Ocak'ta açıkanacak Aralık ayı enflasyon rakamın ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam oranının da netleşmesi bekleniyor.

    ZAM ORANI ARTABİLİR

    Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak verilere ilaven emekli maaşlarında belli bir düzeltme yapılması da gündemde.

    EMEKLİLERİN GÖZÜ KULAĞI ZAM ORANINDA

    Ankara kulislerine yansıyan son bilgilere göre asgari ücret zam oranının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından benzer oranda emekli maaşlarına da yeni yılda zam yapılacak.

    EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ORANI YÜZDE 50'YE YUVARLANABİLİR

    SGK uzmanı Mert Nayır, emekli zamlarının da yüzde 47-48 oranında olacağını bunun yüzde 50 oranına yuvarlanacağını ifade etti.

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari ÜcretEmekli Maaşı
    Haberler > Ekonomi > Asgari ücretin ardından gözler emekli maaşına çevrildi! Oran verip açıkladılar
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