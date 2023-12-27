CHP'den asgari ücrete ilk tepki! 'Büyükşehirde ev kirası...'

27 Aralık 2023 21:40 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşmenin sona ermesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi. CHP'den yeni asgari ücrete ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'den geldi.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE ORTALAMA EV KİRASI DÜZEYİNDE"

Karatepe, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısına dikkati çekerek, "Bugün açıklanan 17 bin 2 liralık tutar büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyindedir." ifadesini kullandı.

"AİLEDE 3 ASGARİ ÜCRET ELDE EDEN ÇALIŞAN YOKSA O HANE YOKSULDUR"

TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre, kasımda açlık sınırının 14 bin 25 liraya, yoksulluk sınırının 45 bin 686 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de aylık 18 bin 239 liraya yükseldiğini belirterek, "Görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda, eğer ailede 3 asgari ücret elde eden çalışan yok ise o hane yoksuldur. Bu işsizlik ortamında da bir evden 3 kişinin çalıştığını düşünmek de hayaldir. Açıklanan bu tutarın milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkum ettiği görülmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin yılın ikinci yarısında yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Karatepe, şunları kaydetti: "Asgari ücret seviyesi konuşulurken sadece açlık sınırı verisini dikkate almak yeterli değildir. Asıl bakılması gereken, asgari ücret yönetmeliğinde de ifade edilmiş olan insanların beslenme ihtiyaçlarının yanında barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetler için de ihtiyaç duyulan harcamaları karşılayacak seviyede olmasıdır. Bu nedenle sadece açlık sınırını referans almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunu yapmak, yani açlık sınırını referans almak, Türkiye'de var olan derin yoksulluğu kabullenmek anlamına gelir. Biz yoksulluğu kabullenmek yerine onu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçireceğiz. Amacımız tüm yurttaşlarımızın insan onuruna yakışır bir seviyede gelir elde ederek hayatlarını sürdürmeleridir."