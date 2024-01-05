Dolarda yeni zirve, kritik veri öncesi 30 TL'ye dayandı! 5 Ocak döviz kuru fiyatları...

5 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:38

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününde 29,91 TL'ye kadar yükselerek 30 TL'ye bir adım daha yaklaşırken; Euro fiyatları, Euro/dolar paritesindeki düşüşün oluşturduğu baskıyla negatif tarafta ilerliyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,7610 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,8409 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,8447 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 11.12 itibarıyla yüzde 0,29 yükselişle 29,8442 TL seviyesindeydi.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,9190 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle zayıf kaldı. Euro/TL yazım sırasında 32,62 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Paraborsa'nın haberine göre, Dolar/TL, 29,00 seviyesi üzerinde pozitif hareket devam ediyor. Hem küreselde hem de iç tarafta haber akışı oldukça yoğun görünüyor. CDS tarafında ise 300 seviyesinin aşağısında seyir devam ediyor. Türkiye’nin hem risk algısında hem de uygun maliyetli borçlanması açısından bu düşüş oldukça olumlu. Dolar/TL’de orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Bugün, doların en büyük destekçisi, ABD tarım dışı istihdam verisi oldu. Bugün açıklanacak kritik veri öncesi, küresel piyasalarda altın ve hisse senetleri düşerken dolar güçlendi. Öte yandan, Asya'da Kuzey Kore'nin Güney'e saldırısı, İsral-Hamas savaşı ve Kızıldeniz'deki kriz de piyasalar tarafından takip ediliyor. Para biriminde 29,50, 29,20 ve 29,00 seviyesi destek bölgesini oluşturuyor. Direnç tarafında ise 29,80, 29,90 ve 30,00 seviyeleri bulunuyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Yurtiçinde ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ön plana çıkıyor. İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ise bu yıl başlaması beklenen yeni serbest ticaret anlaşması müzakereleri öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.

Hazine'nin yüklü ocak ayı borçlanma programı pazartesi günü düzenlenecek ihalelerle başlayacak. Hazine Ocak ayında 121 milyar lira, Şubat ayında ise 250 milyar lira borçlanmayı öngörüyor.