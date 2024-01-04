Altın ve dolar için beklenen veri geldi, ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

4 Ocak 2024 17:26 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 17:27

Küresel piyasaların bu hafta merakla beklediği veriler arasında yer alan ABD özel sektör istihdam verileri belli oldu. ADP Araştırma Enstitüsü, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Aralık 2023'e ilişkin ulusal istihdam raporunu yayımlandı.

Dolar, altın ve hisse senedi fiyatlarında yönü belirleyecek olan veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 164 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 115 bin artması öngörülüyordu.

Kasım ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 103 binden 101 bine revize edildi. İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 74 bin, orta ölçekli işletmelerde 53 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 40 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 155 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 9 bin kişilik yükseliş oldu.

ÇALIŞANLARIN ÜCRET ARTIŞI YAVAŞLIYOR

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yıl aralıkta yıllık ücret yüzde 5,4 arttı.

Eylül 2022'den bu yana yavaşlamayı sürdüren ücret artışı, kasımda yüzde 5,6 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, pandemi öncesi işe alımla oldukça uyumlu bir iş gücü piyasasına geri dönüldüğünü ifade ederek, ücret artışlarının gerilemesi nedeniyle ücret-fiyat sarmalı riskinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

ALTIN VE DOLAR NE OLDU?

Verilerin ardından dolar, küresel piyasalardaki gücünü korurken, altında hafif değer kaybı yaşandı. Saat 16'da 2 bin 46 dolar seviyesinde bulunan ons altın, kararın arıdnan 2 bin 41 dolara kadar düştü.

ABD doları ise Türk lirası karşısındaki 29,90 zirvesine yakın bir bölgede hareketini sürdürdü. Dün 29,70 aralığına düşen dolar, şu anda 29,79 TL seviyesinde işlem görüyor.