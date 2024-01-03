Merkez Bankası net varlıklarını açıkladı! Altın ve dolar rezervlerinde 12 hafta sonra bir ilk yaşandı

3 Ocak 2024 20:33 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 20:34

Ekonomi yönetiminde Mayıs ayında yaşanan değişim Merkez Bankası rezervlerine olumlu yansımıştı. Son 12 haftadır aralıksız yükselen Merkez Bankası rezervleri, 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükselmişti. Merkez Bankası 2023 yılının son haftasına ilişkin istatistikleri yayımladı. Verilere göre rezervlerde 12 hafta sonra bir ilk yaşandı. Dolar rezervleri azalırken, altın rezervleri yükselişe geçti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELİŞE MOLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 12 hafta süren artışını sonlandırdı. Toplam rezervler 2023 yılının son haftasında 4 milyar 393 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 29 Aralık itibarıyla 4 milyar 727 milyon dolar azalarak 97 milyar 556 milyon dolardan, 92 milyar 829 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolardan, 141 milyar 60 milyon dolara indi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "MÜJDE" DİYE DUYURMUŞTU

Son 7 ayda rekor seviyeye yükselen rezervler, 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezervlerdeki yükselişi "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum" diyerek duyurmuştu. Erdoğan, "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır." demişti.