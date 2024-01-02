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    Merkez Bankası'ndan temerrüt kararı! Gecikme faizi bir günde 4 kat arttı

    Merkez Bankası'nın temerrüt faizlerine ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla ticari işletmeler arasında uygulanacak gecikme faizi yüzde 11,75'ten yüzde 48'e çıkarıldı.

    Merkez Bankası&#039;ndan temerrüt kararı! Gecikme faizi bir günde 4 kat arttı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanan faiz oranı güncellendi. Ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranı dört katın üzerinde artırılarak yıllık yüzde 48'e çıkarıldı. Bu oran 2023'te yüzde 11,75 olarak uygulanıyordu.

    TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Temerrüt faizi kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.

    Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari tutar bin 310 lira olarak belirlendi.

    Söz konusu karar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı. Düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Temerrüt FaiziGecikme FaiziMerkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan temerrüt kararı! Gecikme faizi bir günde 4 kat arttı
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