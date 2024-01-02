Merkez Bankası'ndan temerrüt kararı! Gecikme faizi bir günde 4 kat arttı

2 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:17

Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanan faiz oranı güncellendi. Ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranı dört katın üzerinde artırılarak yıllık yüzde 48'e çıkarıldı. Bu oran 2023'te yüzde 11,75 olarak uygulanıyordu.

TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temerrüt faizi kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari tutar bin 310 lira olarak belirlendi.