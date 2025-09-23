Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fiyatıyla "fakirin eti" oldu, talep rekora koşuyor! Kilosu 100 TL'ye düştü

Fiyatıyla “fakirin eti” oldu, talep rekora koşuyor! Kilosu 100 TL’ye düştü

Güncelleme:
Karadeniz’in bereketli sularından bol ve iri çıkan hamsi, Samsun’da fiyatların düşmesini sağlayarak vatandaşın ilgisini artırdı. “Fakirin eti” olarak nitelendirilen hamsi, et ve tavuktan daha uygun fiyatıyla balıkseverlerin gözdesi oldu. Ancak bazı vatandaşlar, fiyatların hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki balık tezgâhlarında hamsi, "fakirin eti" olarak nitelendiriliyor. Balıkçı esnafı Muhammet Kıyak, bu sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Hamside çok büyük bir talep var. Fiyatların düşmesi biz balıkçılar için de sevindirici. Beklentilerimiz karşılanıyor, müşteri yoğunluğu da yerinde" dedi.

"ETTEN, TAVUKTAN UCUZ"

Fiyatların geçen yıla göre çok değişmediğini dile getiren Kıyak, "Hamsi şu anda etten de tavuktan da ucuz. Bu da vatandaşın ilgisini artırıyor. Deniz bu yıl bereketli, her çeşit balık çıkıyor. Palamut ise bu sezon olmadı, artık seneye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Balığı pişirme şekline de değinen Kıyak, "Biz balıkçılara göre en güzeli mısır unu tavası ya da buğlama. Yanında bir baş soğanla hamsinin yeme de yanında yat" diye konuştu.

Fiyatıyla “fakirin eti” oldu, talep rekora koşuyor! Kilosu 100 TL’ye düştü - 1. Resim

"HAMSİ FAKİRİN ETİ OLDU"

Balık tezgâhlarında alışveriş yapan vatandaşlar ise hamsinin taze, lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Hamsi fakirin eti oldu" yorumunu yaptı. Ancak bazı vatandaşlar fiyatların hâlen yüksek olduğunu dile getirirken, balığın yağlanması ve havaların biraz daha soğuması gerektiğini ifade etti.

KİLOSU 100 TL 

İlkadım ilçesindeki tezgâhlarda balık fiyatları şu şekilde:

Hamsi 100 TL, barbun 120 TL, iri mezgit 250 TL, istavrit 150 TL, somon 150 TL, levrek 500 TL, palamut 200 TL.

Fiyatıyla “fakirin eti” oldu, talep rekora koşuyor! Kilosu 100 TL’ye düştü - 2. Resim

