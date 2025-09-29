Hesabını yaptı, döneri 35 TL'den satıyor! Masrafını da kârını da açıkladı

Kilis'in Deveciler Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında 35 liraya tavuk döner satışı yapan Ali Karabalık, artan maliyetlere rağmen fiyatını sabit tutmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 yıldır döner ustalığı yapan Karabalık, "Önceliğim halka hizmet" diyerek, kârı ikinci planda tuttuğunu söyledi.

"KİLİS'İN EKONOMİSİ FARKLI"

Karabalık, Kilis’in gelir düzeyine işaret ederek, "Gaziantep’le bir değiliz, burada bütçeler sınırlı. Bu işe ‘Kilis dönere çıkacak’ diyerek başladım. Şimdi gerçekten de halkı dönerle doyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

MALİYET HESABINI PAYLAŞTI

Maliyet hesabını da paylaşan Karabalık, "1 kilo tavuk 120 lira. 100 gram kullansam 12 lira eder. Ekmeği 5, salatası 3, dükkan gideri 5 lira derken 25 liraya mal oluyor. Üzerine 10 lira kâr kalıyor. Sürüm oldukça bu rakamlar yeterli oluyor. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" dedi.

Karabalık, yüksek enflasyonun sorumluluğunun sadece dış etkenlerde aranamayacağını belirterek, "Fiyat artışlarını bizler yapıyoruz aslında. Her esnaf elini vicdanına koysa bu kadar zam olmaz. 100 bin lira kazanacağına 2 bin lira kazan ama halk yesin. Bu anlayışla ülke ayağa kalkar" şeklinde konuştu.

"HER GÜN GELİYORUZ"

Ali Usta’nın müşterilerinden Elmas Civelek, dönerin lezzetinden memnuniyetini dile getirerek, "Her gün geliyorum. Hem uygun hem çok lezzetli" dedi.

Tatlıcı esnafı Mesut Öztaş da kentin ekonomik yapısına vurgu yaparak, "Dışarıdan gelenler Kilis pahalı sanıyor ama burada 35 liraya döner, 30 liraya taş kadayıf yersin, üstüne çayını içersin, cebinde hâlâ paran kalır. Kilis aslında çok güzel, ama reklamını yapmıyoruz. Misafir ağırlamayı da severiz" ifadelerini kullandı.