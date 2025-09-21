Döner savaşı alevlendi: Türkiye lobi atağında, Almanya ‘Söner’le direniyor!

Türk Döner Derneği UDOFED’in İstanbul’dan yaptığı başvuru, Almanya’daki yaklaşık 18.500 döner dükkanını köşeye sıkıştırdı. Eğer talep kabul edilirse, bugünkü haliyle Avrupa’da satılan dönere “döner” denemeyecek, tüm üretim Türk standartlarına göre yapılmak zorunda kalacaktı.

Dernek, üç yıl önce dönerin AB’de “geleneksel uzmanlık garantisi” altında tescillenmesi için başvuruda bulundu. Başvuruda yer alan tarifler, Avrupa’da yıllardır uygulanan yöntemlerden tamamen farklıydı.

BILD gazetesi bile şu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı:

“Eğer Türk tarafının talebi kabul edilseydi, Almanya’da satılan dönerlerin yüzde 95’i artık bu isimle anılamazdı.”

"DÖNERİ KAYBEDEBİLİRLER"

Alman Bild gazetesi, Türkiye’nin AB’ye yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusunun reddedileceğini öne sürdü. Haberde, “Türk başvurusunun başarılı olma ihtimali neredeyse sıfır” ifadesine yer verildi.

Ancak Türkiye, bu süreci sadece Brüksel koridorlarına bırakmıyor. AB içinde diplomatik ve siyasi lobi trafiği hız kazanmış durumda.

3 MİLYON DÖNER SATIŞI: AVRUPA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Almanya’da her gün yaklaşık 3 milyon döner satılıyor. 18 bin 500’den fazla lokantanın ekonomiye katkısı milyarlarca euroyu buluyor. Türkiye’nin AB’ye sunduğu dosya kabul edilirse, Avrupa’da satılan bu dönerler artık “Türk usulü” ismiyle pazarlanamayacak, üretim standartları Ankara’nın belirlediği şekilde yapılacaktı.

AB İÇİNDEKİ ÇATLAKLAR

Almanya ve Avusturya Ankara’nın başvurusuna karşı çıkarken, Türkiye’nin tezine yakın duran çevreler de var. Brüksel kulislerine göre, bazı ülkeler “Türk usulü döner” tescilinin gastronomik miras açısından doğal bir hak olduğunu düşünüyor.

Bild gazetesine konuşan kaynaklara göre Ankara, bu aşamada AB Parlamentosu ve Komisyon nezdinde yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor. Türk heyetleri, Avrupa’nın en çok tüketilen fast food ürününün gerçek köklerine işaret ederek “Döner Türkiye’nin kültürel mirasıdır” mesajını öne çıkardı.

ALMAN HAMLESİ: 'SÖNER' MARKASI

Bavyera Başbakanı Markus Söder’in partisi CSU ise işi farklı bir boyuta taşıdı. CSU, “Söner” adıyla dönerin bir çeşidini markalaştırarak Türk dönerine rakip çıkarmaya çalıştı.

"SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI"

BILD ayrıca, “Ancak süreç henüz tamamlanmadı. AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, ilgili Türk döner başvurusunu karara bağlayacak bir yasa tasarısı öneriyor. Bunun için hukuk servisi, Ticaret ve Büyüme Genel Müdürlükleri ve AB Genel Sekreterliği ile mutabık kalıyor. Sonunda AB Komisyonu karar veriyor ve bir uygulama kararı çıkarıyor” sözleriyle sürecin resmiyet kazanmadan tamamlanmadığına dikkat çekti.