Bu döner et değil, tavuk değil: Tatilcilerin yeni gözdesi belli oldu, talep patladı! O kentimiz başı çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en önemli kavşak kentleri konumunda olan Afyonkarahisar'da, alışılmışın dışında servis edilen döner, büyük ilgi çekti. Tatil için Antalya başta olmak üzere Muğla ve İzmir gibi kentlere giden tatilciler Afyonkarahisar'dan geçerken bu dönerin tadına bakıp yollarına devam ediyor. Söz konusu döner, ne et, ne de tavuktan yapılıyor...

Afyonkarahisar'da, AB'den coğrafi tescil alan Afyon sucuğu şimdide döner tezgahlarını süslemeye başladı.

Türkiye'nin en önemli kavşak kentleri konumunda olan Afyonkarahisar'da sucuk döner şeklinde servis edilmeye başlandı.

Bu döner et değil, tavuk değil: Tatilcilerin yeni gözdesi belli oldu, talep patladı! O kentimiz başı çekiyor - 1. Resim

TATİLCİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU, NE ET NE DE TAVUK DÖNER

Tatil için Antalya başta olmak üzere Muğla ve İzmir gibi kentlere giden tatilciler Afyonkarahisar'dan geçerken sucuk dönerin tadına bakıp yollarına devam ediyor.

Kentte uzun süredir sucuk üretim ve satışı yapan firmanın yetkilisi Leyla Ceylan Uluçay, sucuğu dönerle buluşturdukları yeni işletmelerinde sucuk dönerin eşsiz lezzetini anlattı.

Bu döner et değil, tavuk değil: Tatilcilerin yeni gözdesi belli oldu, talep patladı! O kentimiz başı çekiyor - 2. Resim

SUCUK DÖNERDE TALEP PATLADI

Uluçay, "AB tarafından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğumuz çok büyük rağbet görmeye başladı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bunun ardından bizlere de sürekli sucuk döner noktasında talep gelmeye başladı. Bizde kavşak noktada olduğumuz için bu lezzeti vatandaşlarımızla buluşturmaya karar verdik. Vatandaşların geri dönüşleri çok güzel oldu. Özellikle tatile giden vatandaşlarımız sucuk ve sucuk dönerimizin tadına bakmadan geçmiyorlar. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da geleneksel olarak ürettiğimiz sucuğumuz döner tezgahında döner şeklinde yapılarak servis edilmekte. Misafirlerimiz ayrıca buradaki fabrika satış mağazamızdan ürünlerimizi alıyorlar. Ankara ve İstanbul gibi pek çok şehirde ürünlerimizi bulabilirlerle, ilimizden geçen tüm misafirlerimizi sucuk döner başta olmak üzere diğer ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, sucuk döneri deneme şansı bulan vatandaşlarda özellikle tadının eşsiz olduğu vurgusunda bulundular.

