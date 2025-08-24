Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Misafir olarak gittiler, 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdılar! Yetiştirdikleri 7 ayrı ürünle en az 300 kişiye ekmek kapısı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'dan misafir olarak Elazığ'a gelen ve yörede üretim yapmaya karar veren iki arkadaş, atıl durumdaki 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı. Mercimek, buğday, arpa, yulaf, mısır, biber ve patlıcan gibi 7 ayı ürün yetiştiren arkadaşlar, bu yıl yaklaşık 2 bin dönümde kurutmalık domates üretti. 2 arkadaş, şu anda hasadı yapılan domateste Şanlıurfa'dan getirttikleri 300 kişinin çalıştığını anlattı.

Tarım arazilerinde çeşitli ürünler yetiştiren Mehmet Sait Çetinkaya ve Mehmet Salih Kıran, 4 yıl önce Elazığ merkeze bağlı Alatarla köyünde yaşayan arkadaşlarına misafir oldu.

Keban Baraj Gölü çevresindeki geniş ve verimli arazileri gören iki arkadaş, bölgede tarımsal üretim yapma kararı aldı.

Misafir olarak gittiler, 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdılar! Yetiştirdikleri 7 ayrı ürünle en az 300 kişiye ekmek kapısı oldular - 1. Resim

7 AYRI ÜRÜN YETİŞTİRİYORLAR, EKİM ALANI 6 BİNE ÇIKTI

İlk yıl kiraladıkları yaklaşık 1000 dönümde kurutmalık domates yetiştiren Çetinkaya ve Kıran, her yıl ürün çeşidini artırarak ekim alanını 6 bin dönüme çıkardı.

Mercimek, buğday, arpa, yulaf, mısır, biber ve patlıcan yetiştiren arkadaşlar, bu yıl yaklaşık 2 bin dönümde kurutmalık domates üretti.

Tarlalarda hasadı süren domatesler, araçlarla kurutulmak üzere getirildikleri alanda makinelerle ikiye bölünerek örtüye seriliyor.

Kuruması için güneşe bırakılan domatesler, işçiler tarafından tuzlanıyor.

"DAHA ÖNCE BURALAR BOZKIRDI"

Çetinkaya, 4 yıldır bölgede tarımsal üretim yaptıklarını belirtti.

Elazığ'ın, rakımı, iklimi ve verimli topraklarıyla tarımsal faaliyetler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Elazığ'a 4 yıl önce misafir olarak geldik. Baraj çevresinde boş araziler bulduk ve bu arazileri sahibinden kiraladık. Yaklaşık 6 bin dönüm kadar ekim yapıyoruz. Daha önce buralar bozkırdı, ekim adına bir şey yoktu. Buralara mercimek, buğday, arpa, yulaf, domates, biber, patlıcan, mısır ektik." dedi.

Misafir olarak gittiler, 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdılar! Yetiştirdikleri 7 ayrı ürünle en az 300 kişiye ekmek kapısı oldular - 2. Resim

EN AZ 300 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDULAR

Şu anda hasadı yapılan domateste Şanlıurfa'dan getirttikleri 300 kişinin çalıştığını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

Bu yıl 15 bin ton civarında yaş domates bekliyoruz. Yıllara göre domateslerimizin yüzde 30-40'ını İzmir'den gelen firmalar aracılığıyla kurutmalık olarak ihracata gönderiyoruz. Kurutulmuş domateslerimiz Amerika ile Fransa, İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Üretimimizin yüzde 60-70'ini de İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve diğer illere gönderiyoruz.

ÖRNEK OLDULAR

Şanlıurfa'dan gelip aynı bölgede kiraladığı 200 dönümde domates yetiştiren Adem Koşut da Çetinkaya ve Kıran'ı örnek aldığını belirtti.

Bu yıl verimin iyi olduğunu anlatan Koşut, üretim alanlarına gelen vatandaşların da yaş domates satın alabildiklerini dile getirdi.

Koşut, "Gururluyuz, mutluyuz ekonomiye, millete katkımız oluyor" ifadesini kullandı.

Misafir olarak gittiler, 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdılar! Yetiştirdikleri 7 ayrı ürünle en az 300 kişiye ekmek kapısı oldular - 3. Resim

 

Fransız basını sarsıldı: Türk savunma sanayii Batı’yı geride bıraktı
