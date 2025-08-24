Aktif fay hattından 'hayat' fışkırdı, 'bu kadarını beklemiyordum' dedi! Yaptırdığı çeşmeye vefat eden kızının adını verdi

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle aktif fay hatları üzerindeki bilimsel çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Başyayla köyünde, fay hattı üzerinde yapılan paleosismolojik araştırmalar sırasında açılan hendekten tatlı su çıktı.

AKTİF FAY ÜZERİNDEN TATLI SU FIŞKIRINCA ÇEŞME YAPTIRDI, KIZININ ADINI VERDİ

Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma sırasında ortaya çıkan suyun boşa akmaması için köye çeşme yapılmasına karar verildi. Köyde yapılan çalışmalara öncülük eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut 8 ay önce kaybettiği kızının adına çeşmeyi yaptırma kararı aldı.

Yapılacak çeşmenin bütün masraflarını üstlenerek kızının adını veren Prof. Dr. Koçbulut, "Kazı yaptığımız alandan bu kadar büyük bir suyun çıkacağını düşünmüyordum. Bu kadar fazla miktarda çıkan tatlı suyun da boşa gitmesine gönlümüz el vermedi. Bizde bunu Başyayla köyüne kazandırmak istedik" diye konuştu.

"KÖYE BİR ÇEŞME KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Kırsalda buldukları suyu ziyan etmek istemediklerini ifade eden Koçbulut, "Bölgede yaptığımız fay kazısı sırasında yüksek miktarda su çıktı. Suyu tahliye etmek için bir drenaj kanalı açtık ve bu suyu da kırsal bir alanda bulduğumuz için ziyan etmek istemedik ve bu köye bir çeşme yaptırma kararı aldık. Ben ve eşim çeşmenin bütün maddi giderlerini 8 ay önce kaybettiğimiz kızımızın hayrına yapma kararı aldık. Köy muhtarıyla da bu durumu konuştum ve onlar da bu durumu köy halkıyla konuşup istişare ettiler. Burada deprem fayı inceleme çalışmamızı gerçekleştirirken öte yandan da köye bir çeşme kazandırmış olacağız. Köy halkı ve yabani hayvanlar da buraya gelip bu hayır çeşmemizden yararlanacaklar. Suyu borulayıp bir çeşme yapıp bu çeşmeyi de köye bir hayrat olarak bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU KADAR FAZLA MİKTARDA SU ÇIKACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Çeşmeyi en kısa sürede tamlamayı planladıklarını belirten Köy muhtarı Salman Gündoğdu, "Hocamdan ve ekibinden Allah razı olsun onların sayesinde köyümüzden su çıktı. Bizlere gelip ben vefat eden kızımın hayrına bir çeşme yaptırmak istediğini söyledi. Bizde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedik. Çeşme için ustamızı tuttuk, malzemelerimizi getirdik. Suyumuzu da en kısa sürede akıtmayı planlıyoruz. Ben buradan bu kadar fazla miktarda su çıkacağını beklemiyordum. Çok güzel suyumuz çıktı. Hocamın hayrı kabul olsun" diye konuştu.

"BU ALANDA KAZI YAPARKEN SU BULDU"

Köylerinin üzerinden fay hattının geçtiğini öğrenen Köy halkından Cafer Özal, "Hocam Sivas'tan buraya fay hattını incelemek için geldi. Başyayla köyümüzün yaklaşık 2 kilometre üstünden deprem fay hattı geçiyormuş. Bu alanda kazı yaparken su buldu. Bu suyu kızının hayrına köyümüze çeşme olarak yaptırıp, akıtacak" dedi.