Türk mühendisliği İskoçya’da deprem etkisi bıraktı! "Yalova 2,5 yılda yaptı, SNP yıllardır başaramadı!"

İskoçya’da hükümete büyük eleştirilere yol açan feribot krizine Türkiye damga vurdu. Yalova’daki Cemre Marin Endüstri Tersanesi, İskoç hükümetinin yıllardır bitiremediği projelere kıyasla, sözleşmeden sadece 2,5 yıl sonra yeni feribot MV Lochmor’u denize indirdi.

Lochmor, Skye, Harris (Tarbert) ve North Uist (Lochmaddy) arasındaki Little Minch hattında hizmet verecek. İskoç basını, süreci “SNP hükümeti için utanç verici” sözleriyle duyurdu.

FERGUSON MARİNE FİYASKOSU, TÜRKİYE PARLADI

İskoç Muhafazakâr Parti yetkilileri, “Bir Türk tersanesinin İskoç tersanesinden daha hızlı feribot teslim etmesi utanç verici” diyerek hükümete yüklendi.

SNP yönetimindeki Ferguson Marine tersanesinde inşa edilen feribotlar yıllarca bitirilemedi. Glen Sannox gemisi planlanandan 7 yıl sonra, milyonlarca sterlin ek maliyetle ancak bu yıl hizmete girdi. Kardeş gemi Glen Rosa ise 9 yıl geçmesine rağmen hala teslim edilemedi.

Buna karşılık Cemre Tersanesi, İskoçya için üstlendiği projede sadece iki yılda yeni feribotu tamamladı.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜ

115 milyon sterlinlik proje kapsamında Cemre’nin inşa ettiği MV Lochmor, 450 yolcu ve 100 araç taşıma kapasitesine sahip. Cemre, 17 ayda dört gemiden üçünü denize indirerek İskoç kamuoyunda güven kazandı.

CMAL CEO’su Kevin Hobbs, “Cemre’de bir başka başarılı lansmanı görmek harika. Bu gemilerin hizmete girmesiyle ada halkı kapasite ve güvenilirlikte büyük bir iyileşme görecek” dedi.

ADA HALKI SEVİNDİ, SNP KÖŞEYE SIKIŞTI

Adalılar yeni feribotun suya inmesiyle rahat bir nefes alırken, İskoç muhalefeti SNP’yi “feribot krizini çözememekle” suçladı. İskoç basını, Türk tersanesinin başarısının SNP’nin kötü yönetimini gözler önüne serdiğini yazdı.