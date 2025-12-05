Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu için heyecan yeniden başladı. Eleme turlarının tamamlanmasının ardından grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi ve hem dev kulüplerin yer aldığı gruplar hem de oynanacak maçların takvimi açıklandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme turlarının sona ermesinin ardından grup etabı için takvim açıklandı. Grup maçlarının ilk haftası 23-24-25 Aralık 2025’te oynanacak. İkinci hafta karşılaşmaları 13-14-15 Ocak 2026’da, üçüncü hafta 3-4-5 Şubat 2026’da ve dördüncü hafta ise 3-4-5 Mart 2026’da yapılacak.

Grup sürecinin tamamlanmasının ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca duyurulacak.

ZTK GRUP DAĞILIMI

A GRUBU

Galatasaray

Trabzonspor

RAMS Başakşehir

Alanyaspor

Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

•⁠ ⁠Fenerbahçe (D)

•⁠ ⁠Keçiörengücü

•⁠ ⁠Kocaelispor (D)

•⁠ ⁠Çaykur Rizespor

Galatasaray'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

•⁠ ⁠Başakşehir

•⁠ ⁠Fethiyespor (D)

•⁠ ⁠İstanbulspor

•⁠ ⁠Alanyaspor (D)

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü

•⁠ ⁠Beşiktaş

•⁠ ⁠Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)

•⁠ ⁠Erzurumspor

•⁠ ⁠Gaziantep FK (D)

Trabzonspor'un Türkiye Kupası grup fikstürü:

•⁠ ⁠Alanyaspor

•⁠ ⁠İstanbulspor (D)

•⁠ ⁠Fethiyespor

•⁠ ⁠Başakşehir (D)



