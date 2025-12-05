Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? ZTK kura çekiminde gruplar belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu için heyecan yeniden başladı. Eleme turlarının tamamlanmasının ardından grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi ve hem dev kulüplerin yer aldığı gruplar hem de oynanacak maçların takvimi açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman yapılacak belli oldu! Turnuvanın grup süreci için belirlenen karşılaşma takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme turlarının sona ermesinin ardından grup etabı için takvim açıklandı. Grup maçlarının ilk haftası 23-24-25 Aralık 2025’te oynanacak. İkinci hafta karşılaşmaları 13-14-15 Ocak 2026’da, üçüncü hafta 3-4-5 Şubat 2026’da ve dördüncü hafta ise 3-4-5 Mart 2026’da yapılacak.
Grup sürecinin tamamlanmasının ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca duyurulacak.
ZTK GRUP DAĞILIMI
A GRUBU
Galatasaray
Trabzonspor
RAMS Başakşehir
Alanyaspor
Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
• Fenerbahçe (D)
• Keçiörengücü
• Kocaelispor (D)
• Çaykur Rizespor
Galatasaray'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
• Başakşehir
• Fethiyespor (D)
• İstanbulspor
• Alanyaspor (D)
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü
• Beşiktaş
• Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
• Erzurumspor
• Gaziantep FK (D)
Trabzonspor'un Türkiye Kupası grup fikstürü:
• Alanyaspor
• İstanbulspor (D)
• Fethiyespor
• Başakşehir (D)