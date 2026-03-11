Donald Trump’ın Oval Ofis’te elinde Mücteba Hamaney’in karton bir maketiyle dünya basınına poz verdiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İran’da üst düzey komutanların Hamaney’in maketini öptüğü iddialarıyla birleşen bu görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak küresel bir fenomene dönüştü. Birçok kullanıcının gerçek sanarak paylaştığı Trump’lı videonun ve "karton lider" sahnelerinin ardındaki gerçek ise yapılan incelemelerle gün yüzüne çıktı.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık törenleri sırasında paylaşılan bazı klipler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

On binlerce kişinin katıldığı törenlerde, üst düzey komutanların Mücteba Hamaney’in karton bir figürünü öptüğü ve kalabalığın bu makete sadakat yemini ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hatta dezenformasyon dalgası öyle bir noktaya ulaştı ki paylaşılan videolardan birinde Donald Trump’ın Oval Ofis’te gazeteci Laura Ingraham’a Hamaney’in karton maketini gösterdiği anlar yer aldı.

Birçok kullanıcı bu absürt sahneleri gerçek sanıp paylaşsa da, işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı.

Sahte görüntü.

FOX NEWS LOGOSUYLA KANDIRDILAR!

Donald Trump’ın Oval Ofis’te Laura Ingraham’a Hamaney’in maketini gösterdiği iddia edilen videoyu kare kare incelediğimizde görüntünün görüntünün aslına ulaştık.

Sahte görüntü

Orijinal kayıtlarda Trump, Hamaney’in maketini değil, "Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi"nin çerçevelenmiş bir kopyasını sergiliyor.

Viral olan iki içerikte tamamen yapay zeka (AI) ve gelişmiş kurgu teknikleriyle üretildi.

Orjinal video

"MEME" KÜLTÜRÜ GERÇEKLİĞİ GÖLGELEDİ

Haberin bu denli hızlı yayılmasının en büyük nedeni, sosyal medyadaki "meme" (caps) kültürü oldu. İnternet kullanıcıları, Donald Trump’ın Oval Ofis’teki dua anlarıyla Hamaney’in bu yapay "karton" sahnelerini yan yana getirerek mizahi bir restleşme kurguladı.

Paylaşımların bir kısmında ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı.

Sosyal medyada "Karton maket" bilmecesi: Mücteba Hamaney görüntüleri gerçek mi?

Bazı paylaşımlarda Rubio’nun karton maketle birlikte oturduğu görüntüler yer aldı. Başka bir paylaşımda Trump’ın Oval Ofis’te karton maketi gösterdiği sahneler kullanıldı.

Sosyal medyada "Karton maket" bilmecesi: Mücteba Hamaney görüntüleri gerçek mi?

Titanic filmine gönderme yapan bir meme’de Mojtaba Hamaney geminin ucunda dururken “Ben yeni yüce liderim” yazısı yer aldı.

Sosyal medyada "Karton maket" bilmecesi: Mücteba Hamaney görüntüleri gerçek mi?

Başka bir paylaşımda Rubio’nun yüzü karton maketin üzerine yerleştirildi. Bir başka mizahi içerikte ise Trump’ın “USS Cardboard” adlı hayali bir gemiyi İran’a gönderdiği iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası