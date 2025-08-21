Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Hamzabey Barajı’nda su seviyesinin tamamen bitmesinin ardından kent genelinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. Bölge sakileri, "Elazığ'da bugün sular ne zaman. gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Elazığ'a su sağlayan Hamzabey Barajı'ndaki su tamamen bitti.

Elazığ'da su kesintisi bugün de yaşanmaya devam ederken vatandaşlar suların ne zaman geleceği konusunda araştırma yapmaya başladı. 

Elazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

 ELAZIĞ'DA BUGÜN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Elazığ'da Hamzabey Barajı'ndaki su seviyesinin sonuna gelinmesinin ardından yaşanan kesintiler, Elazığ Belediyesi'nin yeni su temin noktalarını devreye almasıyla 19 Ağustos 2025 itibarıyla sona erdi. 

20 Ağustos Çarşamba gününden itibaren Elazığ'a sular yeniden düzeli bir şekilde akmaya başladı. 21 Ağustos Perşembe günü Elazığ genelide su kesintisi yaşanmamıştır. 

Elazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

Türkiye genelinde ve bölgede yaşanan mevsimsel kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ilimizin önemli oranda içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı’ndaki su seviyesi tamamen bitmiş ve sorundan dolayı kent genelinde gece saatlerinde su kesintileri gerçekleşmişti.

Kentimizin uzun vadeli su güvenliğini sağlama adına Belediyemiz tarafından başlatılan alternatif su kaynakları bulma çalışmaları, planlanan takvime uygun şekilde tamamlanma aşamasına gelirken, 19 Ağustos Salı günü (Bugün) yeni kaynaklar vasıtası ile şehre su verilmeye başlanacaktır.

Bu kapsamda yapılacak olan gerekli bağlantı çalışmaları ile birlikte kente yeni pompa istasyonundan su akışı sağlanacak, böylece mevsimsel olumsuzluklardan etkilenilerek yaşanan su kaynağı problemi, kalıcı olarak çözüme kavuşturulacaktır.

Yeni pompa istasyonu bağlantı çalışmaları doğrultusunda ise bugün öğlen saatlerinden itibaren gece saat 00.00’a kadar kent genelinde planlı su kesintisi gerçekleştirilecektir. Su kesintilerine karşı vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almaları büyük önem taşımaktadır.”

