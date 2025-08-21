MESKİ su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos tarihinde 5 ilçeye planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 21 Ağustos Perşembe günü yaşanacak su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Planlı kesinti programına göre, Mersin'in 5 ilçesinde sular kesilecektir. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...
MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
21 Ağustos Perşembe günü Mersin'in Tarsus, Tarsus, Yenişehir. ve Mezitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
- TOROSLAR - KAYRAKKEŞLİ
- TOROSLAR - ARSLANKÖY
- TOROSLAR - ÇELEBİLİ, DARISEKİSİ, MUSALI
- TARSUS - ARIKLI, AVADAN, GÜNYURDU, ÖZLÜCE, YENİCE
- AKDENİZ - ANADOLU, CUMHURİYET, KAZANLI, TOROSLAR
- TOROSLAR - ALADAĞ
- TARSUS - YALAMIK
- YENİŞEHİR - DEĞİRMENÇAY
- MEZİTLİ - BOZÖN
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin