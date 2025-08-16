Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 2 çocuk babasından acı haber

Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 2 çocuk babasından acı haber

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 çocuk babası Y.E. tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 çocuk babası hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. ve Y.E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti.

Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 2 çocuk babasından acı haber - 1. Resim

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeden kaçan şüpheli R.T.'nin yakalanması için ise jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Hayatını kaybeden Y.E.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

