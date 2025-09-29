İngiliz şarkıcı Lola Young sahnede yere yığılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi

Genç şarkıcı Lola Young, New York'ta düzenlenen All Things Go Müzik Festivali'ndeki performansı sırasında bayıldı. Konser alanındaki binlerce izleyici neye uğradığını şaşırırken, ünlü isme ilk müdahale sahnede yapıldı.

Olayın ardından sahneye çıkan Remi Wolf kalabalığa seslenerek, "Arkadaşım Lola sahne arkasında ve iyi durumda." açıklamasında bulundu.

''İZLEYİCİLERİMİ HAFİFE ALMIYORUM''

Trajik olayın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Young, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazar günü All Things Go'da çalamayacağımı üzülerek teyit ediyorum. Bu işi seviyorum ve izleyicilerimi asla hafife almıyorum, bu nedenle hayal kırıklığına uğrayacak olanlardan özür dilerim. Umarım hepiniz gelecekte bana bir şans daha verirsiniz. Dinleyen ve ilgilenen herkese teşekkür ederim.''



Genç şarkıcı bayılmadan birkaç dakika önce yaptığı konuşmada ''Zorlu birkaç gün geçirdim, bazen hayat devam edemeyeceğimi hissettiriyor ama biliyor musunuz, uyandım ve buraya gelmeye karar verdim.'' ifadelerinde bulunmuştu.

Instagram hesabında yaklaşık 2 milyon takipçisi olan genç şarkıcının bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerek hayranları arasında tartışmalara yol açmıştı.