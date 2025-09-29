Trabzonspor'da Christ Inao Oulai sahnede: İlk maçında parladı

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Inao Oula, ilk kez bordo-mavili formayla sahaya çıktığı Fatih Karagümrük müsabakasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

YÜKSEK PAS İSABETİ

Fildişi Sahilli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında 61 kez topla buluştu. Yüksek pas yüzdesiyle mücadele eden 19 yaşındaki oyuncu, 39 pas denemesinin 34'ünde isabet sağladı. 16 ikili mücadelenin 12'sini kazanan Oulai, hava toplarında 3 denemenin 2'sinde başarılı oldu.

HÜCUMA KATKI

Hücum organizasyonlarında da etkili bir görüntü çizen genç futbolcu, takım arkadaşlarına 2 kilit pas verdi. Ayrıca bir orta denemesinde isabet sağlarken, rakiplerine karşı 5 çalım girişiminin hepsinde başarılı oldu.