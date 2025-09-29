Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai sahnede: İlk maçında parladı

Kaynak: İHA
Güncelleme:
Spor Haberleri

Trabzonspor'un 5 milyon 500 bin euro bonservis ödediği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Christ Inao Oulai, ilk kez bordo-mavili formayı giydiği Fatih Karagümrük karşısında performansıyla adından söz ettirdi.

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Inao Oula, ilk kez bordo-mavili formayla sahaya çıktığı Fatih Karagümrük müsabakasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

YÜKSEK PAS İSABETİ

Fildişi Sahilli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında 61 kez topla buluştu. Yüksek pas yüzdesiyle mücadele eden 19 yaşındaki oyuncu, 39 pas denemesinin 34'ünde isabet sağladı. 16 ikili mücadelenin 12'sini kazanan Oulai, hava toplarında 3 denemenin 2'sinde başarılı oldu.

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai sahnede: İlk maçında parladı - 1. Resim

HÜCUMA KATKI

Hücum organizasyonlarında da etkili bir görüntü çizen genç futbolcu, takım arkadaşlarına 2 kilit pas verdi. Ayrıca bir orta denemesinde isabet sağlarken, rakiplerine karşı 5 çalım girişiminin hepsinde başarılı oldu.

 

