Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor eleme adayı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2025 00:08 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 00:57 - Güncelleme:

Survivor All Star 2025'te 30 Mayıs Cuma akşamı 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana kilitledi. Adem Kılıççı'nın kolyenin kazanmasıyla eleme potasına giren yeni aday merak konusu oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme adayı belli oldu.

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2025, 30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. 3. bireysel dokunulmazlık oyununun galibi ve eleme potasına giren isim ada konseyinde netleşecek. SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 Mayıs 2025 Cuma akşamı Survivor All Star 2025’te 3. bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oyun, hız, denge ve atış becerilerinin ön planda olduğu bir parkurda gerçekleşti. Hikmet’in ilk turda Batuhan’ı 2-1 yendiği mücadele ve Adem ve Volkan’ın karşılaşması heyecanla takip edildi. 30 Mayıs bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Adem oldu. 30 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Mayıs'ta ada konseyinde belirlenen 3. eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından belirlenecek. İlk eleme adayı Sevgi, Adem’in 27 Mayıs’taki seçimiyle potaya girdi ikinci aday Aycan ise Batuhan’ın 29 Mayıs’taki kararıyla belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem, 3. eleme adayını 31 Mayıs'ta yayınlanacak bölümde açıklayacak. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları Cumartesi günü yayınlanacak bölümde belli olacak. SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? 23 Mayıs 2025’teki eleme düellosunda Ayşe, Dilşah’ı 5-0 yenerek yarışmada kaldı. Dilşah, Survivor’a veda etti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan