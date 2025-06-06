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Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde!
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Survivor All Star 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Hikmet Tuğsuz, büyük finale sayılı günler kala yarışmaya veda etti. Ayrılığın perde arkasında yatan nedenler, yarışma tarihinde benzeri görülmemiş gelişmeleri beraberinde getirdi. Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak, Hikmet Tuğsuz tutuklandı mı gibi sorular araştırılıyor.

HİKMET TUĞSUZ NEDEN TUTUKLANACAK?

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz hakkında çıkan tutuklama iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Yarışmaya katılmadan önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ortaya çıkan Tuğsuz’un iki farklı suçtan dolayı yargılandığı öğrenildi.

Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde! - 1. Resim

2023 yılında 45 milyon TL değerindeki lüks bir villanın internet üzerinden satışa çıkarılması sürecinde sahibinin bilgisi dışında noterden alınan vekaletnameyle satış işlemlerine Hikmet Tuğsuz'un karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili olarak Tuğsuz hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca aynı yıl içinde Bayram D. adlı kişiyi sopayla darp ettiği ve bu nedenle “silahla kasten yaralama” suçundan hakkında ayrı bir iddianame düzenlendiği belirtildi. Hikmet Tuğsuz’un geçmişte aldığı 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezayı denetimli serbestlik kapsamında geçirdiği de ifade edildi. Yeni suçlamaların süreci ihlal etmesi nedeniyle Tuğsuz’un Türkiye’ye dönüşü halinde tutuklanarak cezaevine gönderileceği açıklandı.

Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde! - 2. Resim

SURVIVOR HİKMET TUTUKLANDI MI?

Survivor 2025 yarışmasında gösterdiği performans ve tartışmalarıyla sıkça adından söz ettiren Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrılmasının ardından hakkında “Survivor Hikmet tutuklandı mı?” sorusu gündeme geldi.

Şu an için resmi makamlar tarafından yapılan bir tutuklama açıklaması yapılmadı. Survivor’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’ye dönmesi beklenen Hikmet’in, kamuoyunu şaşırtan bir hamleyle İngiltere’ye gittiği öğrenildi. Londra’dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğsuz, yarışmadan sonra doğrudan Türkiye’ye değil, “Koca Hüseyin” olarak tanıttığı arkadaşının yanına gittiğini açıkladı.

Henüz resmi bir gözaltı veya tutuklama işlemi gerçekleşmemiş olsa da Hikmet Tuğsuz'un Türkiye’ye giriş yaptığı anda sürecin başlayacağı belirtiliyor.

Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde! - 3. Resim

SURVIVOR HİKMET NEDEN YOK YARIŞMADA?

Survivor All Star 2025'in yayınlanan son bölümlerinde yarışmacılar Hikmet Tuğsuz’un adada olmamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Hikmet’in yarışmadan neden ayrıldığı izleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

Yarışmanın 2 Haziran tarihli bölümünde sunucu Murat Ceylan, Tuğsuz’un ailesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından yarışmaya devam etmeme kararı aldığını açıkladı. Ceylan kararın ardından Hikmet’in adaya veda etmeden ayrıldığını ve özel gerekçeler nedeniyle ekip olarak bu isteği kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ekranlarda "kişisel sebepler" olarak aktarılan bu ayrılığın arka planında yasal sürecin etkili olduğu anlaşıldı. Yarışma öncesinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tuğsuz’un Türkiye’ye dönüşü halinde gözaltına alınacağı bilgisi ani vedayı da gündeme getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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