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Survivor Hikmet Tuğsuz aniden Dominik'i terk etti! Sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor Hikmet Tuğsuz aniden Dominik&#039;i terk etti! Sebebi ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da finale sayılı günler kala izleyicileri şoke eden bir gelişme meydana geldi. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz, bir anda arkadaşlarıyla bile vedalaşmadan adayı terk etti. Hikmet'in neden gittiğini ise sunucu Murat Ceylan açıkladı.

Survivor 2025'te izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Performansı kadar yaptığı konuşmalar ve kavgalarıyla gündem olan yarışmacı Hikmet, finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrası adayı terk etti.

Yarışmanın 2 Haziran tarihli bölümünde sunucu Murat Ceylan, Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini duyurdu. Ceylan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İSTEĞİNİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIK"

"Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek. Önemli bir dönemdi son dönemlerdi. Maalesef bu sebeplerden dolayı Hikmet'in bu isteğini kabul ettik, kabul etmek zorunda kaldık."

HİKMET HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne yarışmaya giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Survivor Hikmet Tuğsuz, aniden Dominik'i terk etti! Sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

45 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Ünlüler kategorisinde All-star olarak tanıtılan Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı ortaya çıkmıştı. 7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞTE TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacağı öğrenilmişti. Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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