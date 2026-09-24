Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir evin çevresinde çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan 50 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan heyelanda toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma gerçekleştirildiği esnada heyelan yaşandı. İhbar sonrasında olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Trabzon’da heyelan! Bir kişi toprak altında kaldı

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Ekipler, toprak altında kaldığı tespit edilen Ali T'yi (50) kurtarmak amacıyla iş makinelerinin de yardımıyla çalışma başlattı. Toprak altından çıkarılan Ali T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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