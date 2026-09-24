Üniversite öğrenci topluluklarının projelerini destekleyen ÜNİDES’in 7. Dönem başvuruları başladı. Destek almaya hak kazanan topluluk ve kulüpler için 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında ön hazırlık süreci yürütülecek. Peki, ÜNİDES 7. Dönem başvurusu nasıl yapılır?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), genç ofislerin üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarıyla etkileşimini artırmayı ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlıyor.

Üniversiteler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde onaylanan öğrenci kulüp ve toplulukları ÜNİDES’ten yararlanabilecek.

ÜNİDES 7. Dönem başvuru takvimi! ÜNİDES 7. Dönem başvurusu nasıl yapılır?

ÜNİDES 7.DÖNEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 döneminde projeler; Gençlik Politika Belgesi’nde yer alan afet yönetimi ve dayanıklılık, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı ve spor, gönüllülük/gençlik katılımı ve sivil toplum, istihdam ve girişimcilik, sosyal kapsayıcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları olmak üzere 11 temel politika alanı doğrultusunda desteklenecek.

2026-2027 yılı ÜNİDES kapsamında destek üst limiti yerel projeler için 85.000 TL (KDV hariç), ulusal düzeyde gerçekleştirilecek projeler için ise 135.000 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Topluluk ve kulüpler her başvuru döneminde yalnızca bir proje için destek alabilecek.

ÜNİDES 7.DÖNEM BAŞVURULARI TAKVİMİ

7. Dönem ÜNİDES başvuruları 22 Eylül-22 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların değerlendirilmesi 23 Ekim-16 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçların 17 Kasım 2026 saat 17.00’den sonra açıklanacak.

Destek almaya hak kazanan topluluk ve kulüpler için 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında ön hazırlık süreci yürütülecek. Projelerin uygulama dönemi ise 25 Kasım 2026-30 Ağustos 2027 tarihleri arasında olacak.

ÜNİDES, Bakanlığın "Gençlik Politika Belgesi"nde yer alan 11 temel alan çerçevesinde projelere destek sağlıyor:

Afet Yönetimi ve Dayanıklılık

Aile ve Değerler

Bilim ve Teknoloji

Çevre ve İklim

Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme

Gençlik Bilgilendirmesi

Gençlik Sağlığı ve Spor

Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum

İstihdam ve Girişimcilik

Sosyal Kapsayıcılık

Uluslararası Gençlik Çalışmaları

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