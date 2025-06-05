Hikmet Tuğsuz Survivor'dan neden ayrıldı? Sessizliğini bozdu, gerçekleri bir bir açıkladı

Survivor 2025'in finaline sayılı günler kala apar topar yarışmadan ayrılan Hikmet Tuğsuz'un adaya neden veda ettiği merak konusu olmuştu. Yarışmacılarla vedalaşmaya bile gelmeyen Tuğsuz, hakkındaki 'dolandırıcılık' iddiasına değindi, Dominik'i neden terk ettiğini açıkladı.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025'te finale sayılı günler kaldı. İstanbul'a gelecek yarışmacıların belirlendiği eleme sürecinde iddialı yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz aniden yarışmadan ayrılmış, bu kararı sunucu Murat Ceylan duyurmuştu.

Arkadaşlarıyla vedalaşmaya bile gelmeyen Tuğsuz'un ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ardından yarışmayı terk etmek istediğini yapıma ilettiği belirtilmişti. Tuğsuz'un apar topar Dominik'i terk etmesinin ardından sosyal medyada birçok iddia ortaya atılmış ve Hikmet'in dolandırıcılıktan ceza aldığı öne sürülmüştü.

Hikmet Tuğsuz, bu iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

SURVIVOR'I NEDEN TERK ETTİ?

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Tuğsuz, dolandırıcılıktan ceza aldığı iddialarını net bir dille yalanladı ve yarışmadan neden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Tuğsuz, açıklamasına şu ifadeyle başladı: ''Hakkımda dolandırıcılıktan ceza aldı, o yüzden yarışmayı bıraktı. Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi durumum yoktur. Aksini ispatlayan olursa 10 milyon TL kimsesiz çocuklara bağış yapacağım."

"KARDEŞİM YETKİLİLERLE İRTİBATA GEÇEREK..."

Tuğsuz, Survivor’dan ayrılma nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi.

Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti.”

"AĞLAYARAK AYRILDIM"

Açıklamasının sonunda duygularını da dile getiren Hikmet Tuğsuz, "Aylarca şampiyon olmak için mücadele ettiğim Survivor’dan, büyük bir üzüntüyle ve ağlayarak ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Ardından bir paylaşım daha yapan Hikmet Tuğsuz, "Çamur at izi kalsın kampanyasına devam edin. Bu adamın hiç mi kalbi yok, bu adamın ailesi yok mu, bu adamın sevdikleri yok mu diye hiç düşünmeyin... Sallayın sallayın, sürekli sallayın. Tabiki de yaptığımın doğru bir şey olmadığını biliyorum, ama insanın bir sabrı var, ve benim sabırlarım benim ince çizgim, milliyetçilik duygularım. Bunu da mesajlarla çok iyi kullanıp tuzağa. Çekildim ve maalesef olan oldu..." ifadelerini kullandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaptıklarından dolayı pişman olmadığını söyleyen Hikmet, şu sözlerle paylaşımını bitirdi: