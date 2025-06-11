Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Rüzgar Aksoy’dan sevindiren haber! İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Aksoy, sosyal medya hesabından hem duygularını paylaştı hem de bebeğinin adını açıkladı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy, 2023 yılında Polonezköy’de düzenlenen kır düğünüyle Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirmişti.

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti - 1. Resim

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından eşinin hamilelik pozlarını paylaşarak müjdeli haberi veren Aksoy, şimdi ise baba olmanın sevincini yaşıyor.

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti - 2. Resim

'Adanalı', 'Kara Sevda', 'Ramo', 'Kuruluş: Osman' ve 'Kin' gibi birçok başarılı projede yer alan 44 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Yasemin Sancaklı Aksoy’un doğum yaptığını duyurdu.

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti - 3. Resim

Ünlü oyuncu, 'Diyar' adını verdikleri oğlunun fotoğraflarını ilk kez sosyal medyadan yayımladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump ile tartışmışlardı! Elon Musk geri vitese taktı: PişmanımBakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili paylaşım: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - MagazinÜnlü oyuncu Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdiYeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti - MagazinYeşilçam'ın ünlü oyuncusundan acı haber! Hayatını kaybettiHande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı - MagazinTarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadıFerdi Zeyrek'in cenazesinde dikkat çeken isim: Ünlü oyuncu oradaydı... - MagazinFerdi Zeyrek'in cenazesine katılan ünlü isim dikkat çektiPolis memuru şehit edilmişti: Ruhsatsız silah çetesinden Survivor Turabi çıktı: Yazışmaları olay oldu - MagazinŞehit polis soruşturmasında Turabi çıktıBir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gül Onat o yorumlara isyan etti: "Ne kadar acımasızsınız" - MagazinKanser tedavisi gören oyuncu o yorumlara isyan etti: "Ne kadar acımasızsınız"
Sonraki Haber Yükleniyor...