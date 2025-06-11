Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 10:30 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:51 - Güncelleme:

Oyuncu Rüzgar Aksoy’dan sevindiren haber! İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Aksoy, sosyal medya hesabından hem duygularını paylaştı hem de bebeğinin adını açıkladı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy, 2023 yılında Polonezköy’de düzenlenen kır düğünüyle Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirmişti. İlgili Haber Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından eşinin hamilelik pozlarını paylaşarak müjdeli haberi veren Aksoy, şimdi ise baba olmanın sevincini yaşıyor. 'Adanalı', 'Kara Sevda', 'Ramo', 'Kuruluş: Osman' ve 'Kin' gibi birçok başarılı projede yer alan 44 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Yasemin Sancaklı Aksoy’un doğum yaptığını duyurdu. Ünlü oyuncu, 'Diyar' adını verdikleri oğlunun fotoğraflarını ilk kez sosyal medyadan yayımladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız