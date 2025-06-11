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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşilçam&#039;ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe&#039;den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, Yeşilçam’da ‘Yumurcak’ filmindeki ‘Çitlenbik’ karakteriyle tanınmıştı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından ‘Yumurcak’ filminde canlandırdığı “Çitlenbik” karakteriyle hafızalara kazınan Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe’den acı haber geldi. Usta oyuncu, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

Küçüktepe'nin vefatını, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

"Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

İHSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

1962 yılında dünyaya gelen İhsan Küçüktepe, özellikle 1970'li yılların sevilen çocuk karakterlerinden biri olan “Çitlenbik” rolüyle tanındı. 'Yumurcak' filmlerinde sokak çocuğu Çitlenbik olarak seyircinin gönlünde taht kurdu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi! 63 yaşında hayatını kaybetti - 3. Resim

Kariyerine uzun yıllar ara veren Küçüktepe, 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde iki bölüm rol aldı. 2006 yılında ise Arka Sokaklar dizisinde bir sezon boyunca ekranlarda yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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