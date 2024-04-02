Usta sanatçı Türker İnanoğlu'ndan üzen haber, Cüneyt Özdemir duyurdu...

Türk sinemasının efsane ismi yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'ndan üzen haber geldi. Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." dedi.

Türk sinemasının usta yönetmeni ve yapımcısı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki İnanoğlu'nun sağlık durumu merak konusuydu. Sosyal medyada öldüğü yönünde haberler yayılınca damadı Cüneyt Özdemir, X'ten son durumu paylaştı.

"HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN HAYATI

1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

TÜRKİYE'DE İLK VİDEO KASETİ DAĞITAN İSİM OLDU

İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye’yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı.

1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1987 yılında İcraatın İçinden başlıklı bir program ile hem Türk siyasî tarihinde, hem de Türk televizyonculuğunda bir mihenk taşı oldu. Dönemin başbakanı Turgut Özal, aylık olarak yayınlanan bu televizyon programında bizzat ekrana çıktı ve kamuoyuna hükümetinin icraatını anlattı.

1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan ATV'yi kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibidir. 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN AİLESİ VE ÖZEL HAYATI

Türker İnanoğlu, 1964 yılında oyuncu Filiz Akın ile evlendi, 1974'de boşandı.

Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında oyuncu olan bir oğlu vardır.

1975 yılında halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızları oldu.

YÖNETTİĞİ FİLMLER

1959-Senden Ayrı Yaşayamam (Önder Somer - Aysel Tanju)

1960-Küçük Kahraman (Baki Tamer - Cavidan Dora - Atilla Engin)

1960-Köyde Bir Kız Sevdim (Baki Tamer - Türkan Şoray)

1960-İçimizden Biri (Turan Seyfioğlu - Cavidan Dora - Kenan Pars)

1960-Cambaz Kızın Aşkı (Sabina - Efkan Efekan - Turgut Özatay)

1961-Doğmadan Ölenler (Gülistan Güzey - Turgut Özatay)

1961-Hancı (Gülistan Güzey - Turgut Özatay - Cavidan Dora - Aysel Tanju)

1962-Kiralık Koca (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Öztürk Serengil)

1962-Kanun Kanundur (Lale Oraloğlu - Hayati Hamzaoğlu - Neşe Yulaç - Nebahat Çehre - Öztürk Serengil)

1962-Belki Bir Sabah Geleceksin (Muhterem Nur - Işın Kaan - Kenan Pars)

1962-Küçük Beyefendi (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Kenan Pars - Aysel Tanju)

1962-Kalp Yarası (Kenan Pars - Gönül Beyhan - Suna Selen)

1962-Çöpçatan (Eşref Kolçak - Parla Şenol - Fatma Girik - Suphi Kaner - Öztürk Serengil)

1963-Yolcu (Muhterem Nur - Turgut Özatay - Yılmaz Duru - Aysel Tanju)

1963-Kadın Berberi (Filiz Akın - Ayhan Işık - Öztürk Serengil)

1963-Bulunmaz Uşak (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1963-Bahriyeli Ahmet ( Ayhan Işık - Parla Şenol - Semra Sar - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1964-Beyoğlu Piliçleri (Filiz Akın - Eşref Kolçak - Yılmaz Duru - Sevda Ferdağ)

1964-Bekarlık Sultanlıktır (Filiz Akın - Yılmaz Duru)

1964-Yankesici Kız (Filiz Akın - Orhan Günşiray - Cüneyt Arkın)

1964-Mirasyedi (Filiz Akın - Ahmet Sezgin)

1964-Meyhaneci (Filiz Akın - Tamer Yiğit - Turgut Özatay)

1965-Zennube (Sevim Çağlayan - Tamer Yiğit - Çolpan İlhan)

1965-Yankesici Kızın Aşkı (Filiz Akın - Sadri Alışık - Çolpan İlhan)

1965-Tamirci Parçası (Filiz Akın - Ayhan Işık - Çolpan İlhan)

1965-Babasına Bak Oğlunu Al (Filiz Akın - Öztürk Serengil - Vahi Öz)

1966-Ölmek Mi Yaşamak Mı (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Önder Somer)

1966-İntikam Uğruna (Cüneyt Arkın - Selda Alkor - Önder Somer)

1966-Efkarlıyım Abiler (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1966-Beyoğlu Esrarı (İzzet Günay - Selma Güneri - Öztürk Serengil)

1966-Bar Kızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Aşk Mücadelesi (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Ağlama Değmez Hayat (Sadri Alışık - Mine Mutlu - Önder Somer)

1966-Affedilmeyen (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Gürel Ünlüsoy)

1966-Vur Emri (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay)

1966-Suçsuz Firari (Cüneyt Arkın - Sema Özcan - Nilüfer Koçyiğit - Öztürk Serengil)

1966-Satılık Kalp (Belgin Doruk - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay)

1966-Milyonerin Kızı (Leyla Tunca - Tamer Yiğit - Muzaffer Tema - Öztürk Serengil)

1966-Kolejli Kızın Aşkı (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay - Çolpan İlhan)

1966-Kaderin Cilvesi (Filiz Akın - Sadri Alışık - Yusuf Sezgin - Muzaffer Tema - Çolpan İlhan)

1966-İdam Mahkumu (Ayhan Işık - Gönül Yazar - Turgut Özatay - Çolpan İlhan - Sissi Uruguan)

1967-Kardeş Kavgası (Hülya Koçyiğit - İzzet Günay - Yusuf Sezgin - Sevda Ferdağ)

1967-Kader Bağı (Kartal Tibet - Semiramis Pekkan - Muzaffer Tema)

1967-Evlat Uğruna (Ekrem Bora - Selda Alkor - Selma Güneri - Muzaffer Tema)

1967-Ayrılık Saati (Filiz Akın - İzzet Günay - Önder Somer)

1967-Ağır Suç (Sadri Alışık - Sevda Ferdağ - Yusuf Sezgin - Çolpan İlhan)

1967-Zehirli Hayat (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer - Çolpan İlhan)

1967-Ringo Kazım (Sadri Alışık - Selma Güneri - Vahi Öz)

1967-Paşa Kızı (Filiz Akın - Kartal Tibet - Gülbin Eray - Önder Somer)

1967-Parmaklıklar Arkasında (Hülya Koçyiğit - Kartal Tibet - Tanju Gürsu)

1967-Osmanlı Kabadayısı (Kartal Tibet - Selda Alkor - Turgut Özatay)

1967-Namus Borcu (Cüneyt Arkın - Zeynep Aksu - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1968-İstanbul Tatili (Filiz Akın - Kartal Tibet - Yılmaz Köksal)

1968-Hırsız Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - İreç Baran)

1968-Benim De Kalbim Var (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Serpil Örümcer)

1968-Bekar Odası (Filiz Akın - Sadri Alışık - Vahi Öz - Feri Cansel)

1968-Aşka Tövbe (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Semiramis Pekkan - Feri Cansel)

1968-Arkadaşımın Aşkısın (Filiz Akın - İzzet Günay - Ekrem Bora)

1968-Tahran Macerası (Kartal Tibet - Fürüzan - Mine Mutlu - Cihangir Gaffari)

1968-Silahlı Paşazade (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay - Feri Cansel)

1968-Pranga Mahkumu (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer)

1969-Son Mektup (Filiz Akın - Ediz Hun - Yusuf Sezgin)

1969-Sabah Yıldızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Önder Somer)

1969-Lekeli Melek (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Cahit Irgat)

1969-Hüzünlü Aşk (Filiz Akın - Engin Çağlar - Ekrem Bora)

1969-Hayat Kavgası (Cüneyt Arkın - Sezer Güvenirgil - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Önder Somer - Feri Cansel)

1969-Hancı (Sadri Alışık - Figen Say - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Yusuf Sezgin - Ülkü Özen)

1969-Efkarlı Sosyetede (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1969-Cilveli Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Feri Cansel)

1970-Dağlar Şahini (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1970-Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Cüneyt Arkın)

1970-Yumurcak (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Kartal Tibet)

1970-Yarım Kalan Saadet (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Zuhal Aktan - Önder Somer)

1970-Söz Müdafaanın (Hülya Koçyiğit - Ediz Hun)

1970-İşportacı Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Hümayun Tebrizyan - Cihangir Gaffari)

1970-Fadime (Filiz Akın - Kartal Tibet - Cihangir Gaffari)

1971-Yumurcak'ın Tatlı Rüyaları (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Güzel Şöför (Filiz Akın - Alp Aslan Emir - Hümayun Tebrizyan)

1971-Fadime Cambazhane Gülü (Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Deli Murat (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Önder Somer)

1972-Ayrılık (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1974-Soyguncular (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1977-Bizim Kız (Tarık Akan - Gülşen Bubikoğlu - Öztürk Serengil)

1987-Hafız Yusuf Efendi (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Sümer Tilmaç - Fulden Uras)

1987-Gönülden Gönüle (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Haluk Kurdoğlu - Fulden Uras)