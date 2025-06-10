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Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hande Erçel&#039;in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı projeler ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in, Roland Garros finalinde giydiği kombinin fiyatı ortaya çıktı. Ünlü ismin şıklığıyla dikkat çektiği kombininin toplam maliyeti tam 9 bin 969 Euro, yani yaklaşık 447 bin TL.

Geçen yıl Wimbledon Tenis Turnuvası’nı izlemek üzere Londra’ya giden Hande Erçel, bu yıl ise Roland-Garros finalini izlemek için Paris’e gitti.  

Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı - 1. Resim

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun kombini de büyük ilgi gördü. Hande Erçel’in Roland Garros’ta giydiği kıyafet ve aksesuarların toplam maliyeti ortaya çıktı.

Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı - 2. Resim

Erçel’in tarzının bedeli tam 9 bin 969 Euro’ya (yaklaşık 447 bin TL) ulaştı. Detaylara bakıldığında; oyuncunun küpeleri 3 bin 100 Euro, uzun kollu polo yaka üstü 1.050 Euro, kemeri 762 Euro, çantası 3 bin 600 Euro, eteği 415 Euro, gözlüğü 189 Euro, ayakkabıları 850 Euro ve çorapları ise 3 Euro değerinde olduğu iddia edildi.

Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı - 3. Resim

5 SAAT 29 DAKİKANIN SONUNDA GELEN ZAFER

Paris’te düzenlenen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) önceki gün final heyecanı yaşandı. Tek erkekler finalinde, dünya sıralamasında 1 numara olan İtalyan Jannik Sinner ile ikinci sıradaki İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sinner’i 3-2 mağlup eden Alcaraz, şampiyonluğa uzandı. 5 saat 29 dakika süren maçı yerinde izleyenler arasında Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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