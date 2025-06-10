Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi

TikTok fenomeni Khaby Lame, vize süresi dolduğu gerekçesiyle ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Lame'in 16,5 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

TikTok ve Instagram’da milyonlarca takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD’de geçici olarak gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşı da olan Lame’nin sınır dışı kararının ardından gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği bildirildi.

SERVETİNİN 16,5 MİLYON DOLAR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Senegal doğumlu ve 25 yaşında olan Lame, 30 Nisan’da giriş yaptığı ABD’de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından gözaltına alındı.

TikTok’ta sessiz ve mizahi videolarıyla ün kazanan fenomen Khaby Lame, pandemi döneminde işini kaybettikten sonra içerik üretmeye başlamış ve kısa sürede dünya çapında tanınır hale gelmişti. “Dijital çağın Charlie Chaplin’i” olarak anılan Lame’in kişisel servetinin 16,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.