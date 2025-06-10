Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi

Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok fenomeni Khaby Lame, vize süresi dolduğu gerekçesiyle ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Lame'in 16,5 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

TikTok ve Instagram’da milyonlarca takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD’de geçici olarak gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi - 1. Resim

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşı da olan Lame’nin sınır dışı kararının ardından gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi - 2. Resim

SERVETİNİN 16,5 MİLYON DOLAR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Senegal doğumlu ve 25 yaşında olan Lame, 30 Nisan’da giriş yaptığı ABD’de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından gözaltına alındı.

Serveti şoke etmişti! TikTok fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi - 3. Resim

TikTok’ta sessiz ve mizahi videolarıyla ün kazanan fenomen Khaby Lame, pandemi döneminde işini kaybettikten sonra içerik üretmeye başlamış ve kısa sürede dünya çapında tanınır hale gelmişti. “Dijital çağın Charlie Chaplin’i” olarak anılan Lame’in kişisel servetinin 16,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladıAilesiyle bayramlaşmaya gitti, dehşeti yaşadı! "Kanamayı görünce vurulduğumu anladım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - Magazin29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'dan kötü haber geldiEsra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - MagazinEvinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çektiŞafak Sezer'den, CZN Burak'a büyük şok: 15 gün süre verdi: 5 milyon TL... - MagazinŞafak Sezer'den, CZN Burak'a büyük şok: 15 gün süre verdi: 5 milyon TL...Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları... - MagazinMüge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli olduKim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - MagazinBilemediği soru herkesi şaşırttıÜnlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...