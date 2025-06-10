Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi

29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılık suçundan tutuklanıp kısa süre sonra tahliye edilen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi hastanede süren Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü bildirilmişti.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - 1. Resim

Hızla kilo kaybeden ve genel sağlık durumu kötüleşen Candan, kısa süre önce sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak, tahliye sonrası durumu daha da ağırlaştı.

29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - 2. Resim

NİHAL CANDAN YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Aileye yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram’da yaptığı açıklamada, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü belirtmişti. Ziyareti sırasında oldukça bitkin ve yemek yemekte zorlanan Nihal Candan’a kuşkonmaz yedirmeye çalıştığını ifade eden Kerimoğlu, doktorların yoğun bakıma alınması gerektiğini söylediğini ancak Candan’ın buna karşı çıktığını anlattı.

29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - 3. Resim

Tedavisi devam eden Nihal Candan'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Candan'ın yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Tedavisi süren 29 yaşındaki ünlü fenomenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayalıktan düşen çoban faciayı yaşadı! AFAD ekipleri harekete geçtiEsenyurt'ta gergin anlar! Madde bağımlısı kapıları zorladı, meydan dayağı yedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - MagazinEvinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çektiŞafak Sezer'den, CZN Burak'a büyük şok: 15 gün süre verdi: 5 milyon TL... - MagazinŞafak Sezer'den, CZN Burak'a büyük şok: 15 gün süre verdi: 5 milyon TL...Müge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk konukları... - MagazinMüge Anlı'dan şaşırtan proje! Yayın tarihi belli olduKim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - MagazinBilemediği soru herkesi şaşırttıÜnlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybettiSinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı - Magazin'Siyasi görüşüm nedeniyle tepki gördüm' diyerek o isimleri tek tek açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...