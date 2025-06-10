29 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi

Dolandırıcılık suçundan tutuklanıp kısa süre sonra tahliye edilen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi hastanede süren Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü bildirilmişti.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

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Hızla kilo kaybeden ve genel sağlık durumu kötüleşen Candan, kısa süre önce sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak, tahliye sonrası durumu daha da ağırlaştı.

NİHAL CANDAN YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Aileye yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram’da yaptığı açıklamada, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü belirtmişti. Ziyareti sırasında oldukça bitkin ve yemek yemekte zorlanan Nihal Candan’a kuşkonmaz yedirmeye çalıştığını ifade eden Kerimoğlu, doktorların yoğun bakıma alınması gerektiğini söylediğini ancak Candan’ın buna karşı çıktığını anlattı.

Tedavisi devam eden Nihal Candan'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Candan'ın yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Tedavisi süren 29 yaşındaki ünlü fenomenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.