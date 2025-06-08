29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı! Görüntüsü sevenlerini korkuttu

Dolandırıcılık suçundan tutuklanıp kısa sürede tahliye edilen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan’ın son hali gündem olurken, kardeşi Bahar Candan sosyal medyadan art arda paylaşımlar yaparak “Ablamdan uzak durun” dedi.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuştu.

Kilo kaybı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak kısa süre önce tahliye edilen Candan’ın durumu, tahliye sonrası daha da ağırlaştı.

29 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesine yakın isimlerden modacı Pınar Kerimoğlu, “Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim, tek istediği dua” ifadelerini kullandı.

Ablasının yanında bir an olsun ayrılmayan Bahar Candan ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Hastanede tedavi gören Nihal Candan’ın fotoğraflarını peş peşe paylaşan Bahar Candan, takipçilerine “Ablamdan uzak durun” dedi. Candan ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.