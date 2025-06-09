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Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunduğu programlarla bilinen Esra Ezmeci, bu kez eviyle gündemde. Ünlü isim, ilk kez evinin kapılarını açtı. Oldukça sade olduğu görülen ev kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - 1. Resim

Ünlü isim, evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı. Oldukça sade olduğu görülen ev, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - 2. Resim

Oturma odasında; televizyon ünitesinden duvarlara, duvarlardan koltuklara kadar her yer boydan boya gri.

Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - 3. Resim

Oturma odasındaki duvarların bir bölümü tamamen kütüphane olarak ayrılmış. Kütüphanenin hemen önünde ise bir çalışma masası bulunuyor.

Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! O detay dikkat çekti - 4. Resim

Esra Ezmeci’nin yatak odasında siyah ve gri renkler hâkim. Mobilya seçimi de oldukça sade ve gösterişten uzak. Evin diğer bölümlerinde gri tonlar hâkimken, mutfakta bej tonları öne çıkıyor. Burası evin en sade bölümü olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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