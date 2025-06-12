Survivor şampiyonu 2025: Survivor kim elendi, kim kazandı?

Survivor 2025’te büyük finale doğru geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen canlı yayında çeyrek final heyecanı yaşandı. Yarışmacıların sevdikleriyle bir araya geldiği gecede duygusal anlar yaşanırken, kıyasıya mücadelenin sonunda üç isim yarı finale yükselirken bir yarışmacı hayallerine veda etti. Survivor’da 11 Haziran akşamı yaşanan kritik karşılaşmalar, büyük final öncesi izleyicileri ekran başına kilitledi.

SURVIVOR ŞAMPİYONU 2025 HEYECANLA BEKLENİYOR

Survivor 2025’te büyük final öncesi geri sayım resmen başladı. Haftalardır süren zorlu mücadelelerin ardından yarışmacılar İstanbul’da canlı yayınlanan çeyrek finalde kozlarını paylaştı.

Final haftasının ilk ayağında yarışmacılar sevdiklerinin önünde parkura çıkarak son kez performans sergiledi. Gecenin sonunda üç isim yarı finale yükselmeyi başarırken, bir yarışmacı adaya veda etti. Heyecan her geçen gün artarken, şampiyonluğa sadece bir adım kaldı. İzleyiciler ise Survivor 2025 şampiyonu kim sorusunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

11 Haziran 2025 akşamı oynanan çeyrek finalde nefes kesen düellolar yaşandı. Gecenin ilk oyununda Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi. Batuhan güçlü rakibi Volkan karşısında üstün bir performans gösterdi ve 5-1 gibi net bir skorla galip gelerek yarı finale adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.

İkinci eşleşmede ise Ayşe ve Adem parkura çıktı. Ayşe'nin “Burada üç erkek arasında tek kadın olmak benim için bir gurur. Bunu tüm kadınlar adına taşıyorum.” sözleri büyük alkış aldı. Parkurda ise üstün olan taraf Adem oldu.

Ayşe 5-1’lik skorla elenerek Survivor’a çeyrek finalde veda etti. Adem ise Batuhan’dan sonra yarı finale yükselen ikinci yarışmacı oldu. Volkan ise elenmemek için son şansını değerlendirdi ve ikinci karşılaşmalar sonunda yarı finale yükselen üçüncü yarışmacı oldu.

Ayşe Survivor 2025’in çeyrek final aşamasında elendi.

SURVIVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2025’in büyük finali henüz gerçekleşmedi. Yarı finale kalan üç isim ise belli oldu. Batuhan, Adem ve Volkan; finale çıkmak ve Survivor 2025 şampiyonu olmak için son kez parkura çıkacak.

Survivor 2025 şampiyonu canlı yayında belli olacak ve Türkiye aylar süren zorlu yolculuğun kazananını öğrenmiş olacak. Şampiyonun kim olacağı ise yarı finalin ardından oynanacak final oyunlarıyla netlik kazanacak. Finale sadece bir adım kala yarışmacılar kadar izleyiciler de büyük heyecan içinde bekliyor.