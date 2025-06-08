Masterchef ne zaman başlıyor? 2025-2026 Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu!

TV8’in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025 yaz sezonunda izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla beklenen program, mutfak tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Yarışmaya dair geri sayım sürerken, yayın tarihi ve başvuru süreci de belli oldu. Masterchef ne zaman başlıyor sorusu cevap buldu.

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuna 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlıyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturacağı yarışma, bu yıl da hem lezzet hem de rekabet açısından oldukça yoğun geçecek.

MASTERCHEF YENİ SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu zorluk seviyesi yüksek etapları, sürpriz dolu eleme turları ve orijinal tariflerle yine çok konuşulacak. Türk ve dünya mutfağından özel lezzetlerin yer alacağı yarışma, aşçılık yeteneğiyle öne çıkan yarışmacıların rekabetine sahne olacak. Hafta içi her gün yayınlanacak olan program, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir mutfak deneyimi sunmayı hedefliyor.

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MASTERCHEF BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye mutfağında yer almak isteyen adaylar yeni sezon için tv8basvuru.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Online başvuru formunu doldururken; mutfakla ilgili deneyimler, tarifler ve yarışmaya katılma motivasyonunu detaylı şekilde paylaşmak oldukça önemli. Seçim sürecinde özellikle orijinal sunumlar, teknik beceriler ve baskı altındaki performans belirleyici olacak.

MASTERCHEF SON ŞAMPİYON KİMDİ?

Bir önceki sezonda final etabına kalan dört isim Eda, Semih, Kerem ve Onur olmuştu. Onur, ilk finalist olarak adını yazdırırken, ikinci finalist koltuğuna ise Kerem oturdu. Büyük finalde Onur ve Kerem kıyasıya mücadele etti. Şampiyonluk kupasını kaldıran ve Masterchef'in son şampiyon ismi ise Onur oldu.