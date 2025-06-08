Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni

Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Özdemir ismi gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Masterchef Murat neden hapse girdi, tutuklanma nedeni araştırılıyor.

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve papağana işkence videosuyla Murat Özdemir gündem olmuştu. Gündeme gelen ismin hapse girme nedeni araştırılıyor.

MASTERCHEF MURAT NEDEN HAPSE GİRDİ?

Murat Özdemir, 2018’de MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı papağana işkence videosuyla ülke gündemine oturdu.

Papağanına boğazını sıkarak eziyet ettiği görüntüler, hayvanseverlerden ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Bu olay sonrası Özdemir, “hayvana eziyet” suçlamasıyla gözaltına alındı ve 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü. Ayrıca idari para cezasına çarptırıldı.

Papağana işkence olayı, Özdemir’in suç dosyasının yalnızca başlangıcıydı. Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme, aile içi şiddet ve tehdit gibi suçlardan sabıkası bulunan Özdemir, 2021’de polise rüşvet teklif ettiği bir canlı yayın sonrası yeniden gözaltına alındı.

MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANMA NEDENİ

Murat Özdemir’in tutuklanma süreci, 2018’deki papağana işkencesiyle başladı. MasterChef’ten diskalifiye edildikten sonra sosyal medyada papağanına eziyet eden Özdemir, alkollü olduğu bir canlı yayında bu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde papağanın bacağının kırıldığı ve ağır travma geçirdiği tespit edildi. Olay sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulundu ancak Özdemir’in akıl sağlığı değerlendirilmesi için hastaneye sevk edildi.

Özdemir’in sonraki yıllarda uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet ve mala zarar verme suçlarından sabıkaları oluştu. 2021’de polise rüşvet teklif ettiği bir başka videosu onun yeniden gözaltına alınmasına yol açtı. Bu suçlardan yargılanarak aldığı cezaların kesinleşmesiyle cezaevine gönderilmişti.