Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni

Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Özdemir ismi gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Masterchef Murat neden hapse girdi, tutuklanma nedeni araştırılıyor.

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve papağana işkence videosuyla Murat Özdemir gündem olmuştu. Gündeme gelen ismin hapse girme nedeni araştırılıyor. 

MASTERCHEF MURAT NEDEN HAPSE GİRDİ?

Murat Özdemir, 2018’de MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı papağana işkence videosuyla ülke gündemine oturdu.

Papağanına boğazını sıkarak  eziyet ettiği görüntüler, hayvanseverlerden ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Bu olay sonrası Özdemir, “hayvana eziyet” suçlamasıyla gözaltına alındı ve 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü. Ayrıca idari para cezasına çarptırıldı.

Papağana işkence olayı, Özdemir’in suç dosyasının yalnızca başlangıcıydı. Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme, aile içi şiddet ve tehdit gibi suçlardan sabıkası bulunan Özdemir, 2021’de polise rüşvet teklif ettiği bir canlı yayın sonrası yeniden gözaltına alındı.

Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni - 1. Resim

MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANMA NEDENİ

Murat Özdemir’in tutuklanma süreci, 2018’deki papağana işkencesiyle başladı. MasterChef’ten diskalifiye edildikten sonra sosyal medyada papağanına eziyet eden Özdemir, alkollü olduğu bir canlı yayında bu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde papağanın bacağının kırıldığı ve ağır travma geçirdiği tespit edildi. Olay sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulundu ancak Özdemir’in akıl sağlığı değerlendirilmesi için hastaneye sevk edildi.

Masterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni - 2. Resim

Özdemir’in sonraki yıllarda uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet ve mala zarar verme suçlarından sabıkaları oluştu. 2021’de polise rüşvet teklif ettiği bir başka  videosu onun yeniden gözaltına alınmasına yol açtı. Bu suçlardan yargılanarak aldığı cezaların kesinleşmesiyle cezaevine gönderilmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kurban eti nasıl saklanmalı? Dikkat çeken 12 saat detayıSağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi - HaberlerSağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimiGibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor - HaberlerGibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyorTürkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda! - HaberlerTürkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!Aleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeri - HaberlerAleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeriYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor! Bursa'da ortaya çıktı, nesli tehdit altında - HaberlerYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor!Dilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri - HaberlerDilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...