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Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’
Nostalji, MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye jüri üyesi ve deneyimli şef, sosyal medyadan nostaljik bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada gençlik yıllarına ait bir kareye yer veren Yalçınkaya’nın fotoğrafına beğeni yağdı. Görenler ‘Gülüşü ve gözleri aynı’ dedi.

12 yaşında mutfağa adım atan ve amcasından eğitim alarak kariyer basamaklarını bir bir çıkan Mehmet Yalçınkaya ‘Fusion mutfak’ akımını uygulayan şeflerin başında. 

MasterChef Türkiye’nin sert ama sempatik jüri üyesi olarak tanınan Yalçınkaya hem programdaki tavırları hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

NOSTALJİK YOLCULUK

Instagram’da 1,5 milyon takipçisi bulunan isim, çok konuşulan gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Yalçınkaya yıllar önce çektirdiği kareleri ve şimdiki hallerini kolaj yaptı. 

Takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran Mehmet Yalçınkaya, fotoğrafların altına “Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki…” notunu düştü.

Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’ - 1. Resim

BENZER YORUMLAR GELDİ

Yoğun ilgi gören kareye “Şimdiki haliniz daha yakışıklı ve karizmatik” , “Yıllar geçmiş ama bakışınızdaki ve gülüşünüzdeki samimiyet hiç değişmemiş” , “Değişmeyen gözler ve bakış…” şeklinde yorumlar geldi. 

Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’ - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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