Ece Erken’in başı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendi

Son dönemde Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, son olarak farklı bir olayla adından söz ettirdi. Erken kendisini rahatsız eden bir kişi tarafından taciz edildiğini belirterek yasal işlem başlattığını duyurdu.

Sinan Akçıl ile Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen Ece Erken, özel hayatıyla son dönemde en çok konuşulan ünlüler arasında.

Paylaşımlarıyla yakından takip edilen Erken’in son olarak kendisini rahatsız eden bir kişiyle başı derde girdi.

Ünlü sunucu ev adresinden okul masraflarına kadar birçok bilginin tanımadığı kişi tarafından öğrenildiğini belirtti.

SUNUCU ECE ERKEN: MAHKEMEYE VERİYORUM

Konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyadan açıklayarak isyan eden sunucu şunları söyledi: