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Ece Erken’in başı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ece Erken’in başı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendi
Ece Erken, Taciz, Mahkeme, Yasal İşlem, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, son olarak farklı bir olayla adından söz ettirdi. Erken kendisini rahatsız eden bir kişi tarafından taciz edildiğini belirterek yasal işlem başlattığını duyurdu.

Sinan Akçıl ile Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen Ece Erken, özel hayatıyla son dönemde en çok konuşulan ünlüler arasında. 
Paylaşımlarıyla yakından takip edilen Erken’in son olarak kendisini rahatsız eden bir kişiyle başı derde girdi. 

Ünlü sunucu ev adresinden okul masraflarına kadar birçok bilginin tanımadığı kişi tarafından öğrenildiğini belirtti. 

SUNUCU ECE ERKEN: MAHKEMEYE VERİYORUM

Konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyadan açıklayarak isyan eden sunucu şunları söyledi:

“Bu sayfa aylardır beni Nur Tuğba'yı, Mehmet Üstündağ'ı hatta yapımcımız Feraye Hanım’a kadar taciz ediyor. Ev adreslerimizden, çocuklarımızın okuduğu okullara, masraflarına kadar yazıp en önemlisi adreslerimizi verip suç işliyor. Sahte hesap açsanız da bilişim suçları bu konuda artık çok başarılı. Yurtdışında olsanız bile ülkemize girişinizde gereken yapılıyor. Bilişim suçları artı mahkemeye veriyorum. Herkes yazdığına dikkat etsin, sonra kimse ağlamasın.”

Ece Erken’in başı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendi - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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