Sinan Akçıl ile Ece Erken’den ilk fotoğraf! Sosyal medyadan eleştirilere cevap verdi

Üç yıl önce eşini kaybeden sunucu Ece Erken, gönlünü şarkıcı Sinan Akçıl’a kaptırdı. Erken, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek kendisini eleştirenlere “Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım” sözleriyle cevap verdi.

Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Samsun Havalimanı’nda görüntülenen ikiliden Erken, paylaştığı kareyle Akçıl’a olan sevgisini dile getirdi.

ÖNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Üç yıl önce eşi Şafak Yazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen Uçar ve Sinan Akçıl'ın çekilen bir karesine yer verdi. Erken, Akçıl'ın yüzünü kalp emojisi ile kapattı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP SİTEM ETTİ: BIRAKIN MUTLU OLAYIM

Akçıl’ın yüzünü gizlediği paylaşım sosyal medyada gündem olurken, Erken son olarak yan yana verdikleri bir pozu paylaştı.

‘Ölen eşini çabuk unuttun’ diyenlere ise şu sözlerle sitem etti:

“Öleni çabuk unuttun” dediniz.

Üç yıl oldu. Bunun zamanı var mı? Ölçüsü nedir?

İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur.

Ben çok mutluyum… En azından şimdilik.

Bırakın mutlu olayım.”

ECE ERKEN’İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 gecesi Yeşilköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yazıcıoğlu önce masaya çağrıldı sonra kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, olay yerinde kan kaybı nedeniyle şoförüyle birlikte hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.