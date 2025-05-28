Esra Erol ve Fikret Orman iddiası ortalığı fena karıştırdı! Ece Erken: İşimi elimden aldı

Ece Erken, sunucusu olduğu programın canlı yayınında, meslektaşı Esra Erol ve Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Erken, "Kulüp etkinliği içi o günü boş bırakmıştım. Bana açıklama bile yapılmadı" dedi.

Ece Erken, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'dan siyah-beyazlı kulübün özel bir gecesi için sunuculuk teklifi alsa da, daha sonra aynı etkinliği meslektaşı Esra Erol'un sunduğunu iddia etti.

"HABER BİLE VERİLMEDİ"

TV8'deki 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınında konuşan Erken, "Oğlum Eymen’in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman'ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu. Bana haber bile verilmedi" sözlerini sarf etti.

"KARAKTER MESELESİ"

Sözcü'de yer alan habere göre; kendisi gibi fanatik bir Beşiktaşlıya bu görevin verilmemesine tepki gösteren Erken, "Ben o geceyi boş bırakmıştım. Bana açıklama bile yapmadı. Bu bir karakter meselesi" ifadelerini kullandı.

"NASIL HABER VERMEDİ?"

Erken'in program partneri Nur Tuğba Namlı, "Nasıl haber vermedi?" diyerek, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Erken'in canlı yayındaki Esra Erol ve Fikret Orman iddiası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Erol veya Orman’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.