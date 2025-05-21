Beşiktaş'tan transfer cevabı: Gaoussou Diarra için resmi açıklama

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'da mücadele eden Gaoussou Diarra ile ilgili son günlerde çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı oluşturmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz."