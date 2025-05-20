Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Biz başka bir takımız

Rakiplerinin çok daha fazla para harcamasını umursamayan Norveçli, "Kendi oyuncularını seçmek farklı bir şey" dedi

MURAD TAMER - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, üçüncülük şansı ve gelecek sezon için açıklamalarda bulundu.

Çok gerideyiz

Beşiktaş'taki ilk görevinin ligde biraz daha yukarıya çıkmak ve Avrupa Kupası'na katılmak için mücadele etmek olduğunu söyleyen Norveçli teknik adam, "Konferans Ligi'nin garantiledik gibi. Avrupa Ligi için son iki maçı da kazanacağımıza inancım tam. Gelecek sezon hedefimiz, ilk ikiye daha da yaklaşmak olmalı çünkü çok gerideyiz. Sonra iki tarafın da opsiyonu olmasına rağmen sözleşmem sona eriyor. O zaman oturup konuşabiliriz" dedi.

Berg sinyali

G.Saray ve F.Bahçe'nin çok yüksek paralar harcamasını umursamadığını belirten Solskjaer, "Biz başka türde oyuncularla anlaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede daha güçlü hâle gelebilir ve benim istediğim gibi bir futbol takımı olabiliriz. Kendi oyuncularını seçmek farklı bir şey" ifadelerini kullandı. Bodo Glimt forması giyen Patrick Berg için de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Diğer kulüplerin oyuncuları hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Taraftarların istediği oyuncu olduğunu anladım. Şu kadarını söyleyeyim, hayır demedim" sözlerini kullandı.

MONACO’DAN AÇIKLAMA:

Musrati dönüyor

∂ Devre arası Monaco’ya kiralanan Al Musrati’den haber geldi. Fransa Ligue 1 ekibinin genel direktörü Thiago Scuro, “Al Musrati’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş’a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

OLA AİNA BEKLEMEDE

Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Nottingham Forest’ın sağ beki Ola Aina’nın sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. 28 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin kulübüyle yeni sözleşme için masada olduğu eğer anlaşma sağlanamazsa Beşiktaş’a gidebileceği belirtiliyor.