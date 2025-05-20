Beşiktaş, Fransız yıldızdan vazgeçmiyor! Kulübüyle görüşmeler başladı

Beşiktaş yönetimi, iki yıldır kadrosuna katmak istediği Fransız santrfor için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, 33 yaşındaki golcü için kulübüyle görüşmelere başladı.

Yeni sezona şampiyonluk iddiası ile başlamak isteyen Beşiktaş, kadrosunu flaş transferlerle güçlendirmek için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktörün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederken, forvet hattı için rota belirlendi.

Özellikle forvet hattına ve kanatlara takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, dünyaca ünlü isimleri radara aldı. Birçok alternatif ismin üzerinde duran Kara Kartal'da gündemin ilk sırasında son iki sezondur da ilgilendiğini Alexandre Lacazette geliyor.

Fotomaç'ın iddiasına göre; Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcu için nabız yoklamayı sürdüren yönetim, tecrübeli oyuncu ile görüşmeye başladı.

42 MAÇTA 19 GOL

Son yıllarda Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen 33 yaşındaki golcü, Lyon'daki son maçında iki gol kaydetti ve Fransız ekibine veda etti. Bu sezon 42 resmi maça çıkan Fransız yıldız 19 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine gelen teklifleri doğrulayan Lacazette, yaptığı açıklamada, "Şimdi düşünme zamanı, yeni takımım birkaç hafta içinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

Fransız golcünün teklife sıcak baktığı da gelen haberler arasında.