Beşiktaş’ta acı gerçek! Birçok takıma ilki yaşattı: İşte Camiayı çıldırtan maçlar...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek, sezona TFF Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilerleyen süreçte art arda kötü sonuçlar aldı. Ole Gunnar Solskjaer ile inişli çıkışlı bir grafik çizen siyah-beyazlılar, birçok takıma ilkleri yaşattı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi, 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, ligi 3'üncü sırada bitirip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılarak sezonu geç açma şansını zora soktu.

SOLSKJAER'E TEPKİ

Teknik patron Ole Gunnar Solskjaer, ilk kez taraftarın tepkisini çekti. Norveçli antrenör, maç sonu ıslıklı tepkiye maruz kaldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ve TFF Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, sonrasında dikkat çeken sonuçlar aldı.

İŞTE O MAÇLAR

1- Göztepe deplasman galibiyetiyle tanıştı: 13. haftada Göztepe ilk dış saha zaferini 4-2 ile Beşiktaş'a karşı aldı.

2- Maccabi Tel Aviv'e yıkıcı mağlubiyet: Avrupa Ligi'nde 5. haftada puansız bir şekilde Beşiktaş'a karşı sahaya çıkan İsrail takımı, maçı kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Maçın ertesi günü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı, Başkan Hasan Arat görevini bıraktı.

3- Adana Demirspor'a ilk 3 puanı tattırdı: Süper Lig'de erkenden küme düşen Adana Demirspor, bu sezon 16. haftaya kadar galibiyet yüzü görmemişti. Beşiktaş ile evinde oynadığı maça 1 puanla çıkan Akdeniz ekibi, ligdeki ilk sevincini 2-1'lik skorla siyah-beyazlılara karşı aldı.

4- Gaziantep'i 7 ay sonra güldürdü: 27. haftada Gaziantep FK, 10 kişiyle 2-1 kazanıp 7 ay sonra deplasmanda kazandı.

5- 9 kişilik Konya'ya kaybetti: 28. haftada Konyaspor 9 kişiyle 1-0 kazandı, taraftar küplere bindi…

6- Kupada hüsran: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı en önemli hedef olarak belirlemişti. Çeyrek finalde sahasında Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlılar, yenilip bir kupadan daha oldu.

7- Çaykur Rizespor 19 yıl sonra güldü: Rizespor, son olarak 17 Şubat 2006'da Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 19 yıl süren hasrete ise önceki gün 2-1'lik galibiyetle son verdi.