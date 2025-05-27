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Takımın ruhu gitmiş! Beşiktaş için üçüncülüğün uzakta olmasının sebebi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Takımın ruhu gitmiş! Beşiktaş için üçüncülüğün uzakta olmasının sebebi...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı futbolcular sorumluluk almıyor, yeteri kadar mücadele etmiyor. Takım bu hâldeyken tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftar kahroluyor…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Evindeki sezonun son maçında Ç. Rizespor’a mağlup olan Beşiktaş üçüncülük hedefini de ateşin dibine attı. Siyah beyazlıların üçüncü olması için Samsunspor’un evinde iddiası bulunmayan Kayserispor önünde berabere kalması ya da yenilmesi gerekiyor.

Sebebi ise Beşiktaş’ın sorumluluk almayan ve yeteri kadar mücadele etmeyen oyuncu topluluğundan oluşması. Ligde iddiası kalmayan Çaykur Rizespor, üçüncülük hedefi olan Beşiktaş’tan daha fazla istekli olan taraftı.

Takımın ruhu gitmiş! Beşiktaş için üçüncülüğün uzakta olmasının sebebi... - 1. Resim

ADALI ÇOK KIZGIN

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de geldiğinden bu yana ilk defa ıslıklandı. Gelecek sezon için doğru isim olup olmadığı tartışılmaya başlanan Norveçli teknik adamın, mağlubiyetin ardından ocak ayında yeteri kadar transfer yapılmadığına dikkati çekmesi yönetimi de kızdırdı.

Tıklım tıklım dolu tribünler önünde alınan yenilgiden ve futboldan sonra küplere binen Başkan Serdal Adalı’nın, Bodrumspor maçının ardından çok radikal kararlar alacağı konuşuluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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