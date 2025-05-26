Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi

Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edildi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor’un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz’ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı.

Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.