Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi

Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan Nesine 2.Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edildi.

Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi - 1. Resim

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor’un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz’ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı.

Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.

Elazığspor - Vanspor FK maçı olaylı bitti! Müsabaka tatil edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor'a çifte darbe: Süper Lig'e veda eden kulübe FIFA'dan transfer yasağı! - SporSüper Lig'e veda eden kulübe FIFA'dan transfer yasağı!Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif! - SporVictor Osimhen'den ayrılık sinyali!Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü! - SporEuroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü!Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia... - SporAli Koç harekete geçti! Yıldız oyuncu listedeFenerbahçe hezimete uğradı! 3 puan Hatayspor'un - SporFenerbahçe'ye Mersin'de büyük şok!Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı... - SporKenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı...
Sonraki Haber Yükleniyor...