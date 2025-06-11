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Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini canlı yayında açıkladı! Kısa sürede gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen, 'Cumhurbaşkanından tek bir şey isteme hakkınız olsa ne isterdiniz?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ferit Ömeroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği 'Olduğu Gibi' programına konuk olan Akçıl, hem siyasetle ilgili görüşleri hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini canlı yayında açıkladı! Kısa sürede gündem oldu - 1. Resim

Programda kendisine yöneltilen, ‘Sayın Cumhurbaşkanından tek bir şey isteyebileceksiniz ve bu mutlaka gerçekleşecek. Ne istersiniz?’ sorusuna Akçıl’ın verdiği cevap gündem oldu.

Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini canlı yayında açıkladı! Kısa sürede gündem oldu - 2. Resim

"ONLAR DA BENİM SEVDİĞİM GİBİ SİZİ SEVMEYE BAŞLASIN"

Akçıl, “Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen benim sizinle baş başa konuşabildiğim anlara sahip olma şansını, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı ve sanatçı arkadaşlarıma da verin ki, onlar da benim sevdiğim gibi sizi sevmeye başlasın” ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini canlı yayında açıkladı! Kısa sürede gündem oldu - 3. Resim

Siyasi görüşleri nedeniyle sanat camiasından tepki gördüğünü de dile getiren Akçıl, bazı meslektaşlarının kendisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını belirtti. Ünlü şarkıcı, “Siyasi görüşüm yüzünden bana küsenler oldu. Beni takipten çıkanlar var” şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini canlı yayında açıkladı! Kısa sürede gündem oldu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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